Оргкомитет Парижа-2024 потребовал у французской компании с 30-летней историей сменить название из-за прав на интеллектуальную собственность

Теги Париж-2024 Легкая атлетика

Оргкомитет Олимпиады-2024 вынуждает французскую компанию сменить название.

Компания Les Olympiades, расположенная на севере Франции в городе Сок и занимающаяся производством товаров для спорта, получила уведомление от организаторов Олимпиады в Париже о том, что используемое ей название является нарушением прав интеллектуальной собственности Олимпийских игр. 

Менеджер компании Гийом Буржуа заявил, что компания существует под этим названием более 30 лет. 

«Это абсурд, название используется более 30 лет.

Нам придется переделать все – вывески, витрины, автомобили, упаковку. Все это обойдется более чем в 50 000 евро. Не говоря уже о компенсации, затребованной оргкомитетом, и судебных издержках. Это ставит под угрозу наше существование», – заявил Буржуа. 

В оргкомитете отметили, что ведут переговоры с компанией Les Olympiades, чтобы найти мирное решение. 

Материалы по теме

7 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Капитализм одним словом
+2
-1
+1
Регистрация торговой марки. Нет, не слышали.
0
0
0
Человек с фамилией Буржуа не должен удивляться буржуазным проискам!
0
0
0
Les Olymp1ades замените одну букву, так будет дешевле, не благодарите
0
0
0
Забыли зарегистрировать торговую марку ....
0
0
0
А пусть покажут патент на торговый знак "Олимп". Желательно с подписью товарища Зевса.
0
0
0
Это абсурд, название используется более 30 лет."
Да нормально все...там результаты ОИ-1900года поменяли(страну-победителя)
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий