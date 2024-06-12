Победители Игр БРИКС, Игр дружбы и Игр будущего смогут поступать в спортивные вузы без экзаменов
Победители Игр БРИКС и Игр дружбы смогут поступать в спортвузы без экзаменов.
Президент России Владимир Путин подписал соответствующий закон. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Ранее право на поступление в профильные вузы без экзаменов было только у победителей Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских игр, чемпионов мира и Европы.
Согласно закону, льготы в виде поступления без экзаменов предоставляются также победителям иных официальных спортивных соревнований, перечень которых утверждается правительством РФ.
Как отмечается на сайте Госдумы, речь идет об Играх БРИКС, Играх дружбы и Играх будущего. Закон призван поддержать молодых спортсменов, которые из-за санкций не могут выступать на международных стартах.
Закон вступает в силу через 10 дней после опубликования.
Наш спорт гордо ждал Игры дружбы, а когда нависла отмена – все пропали. Грустно за атлетов
идёт массовый отказ от участия в этих "первенствах жэка", именно российских спортсменов,
не готовых ограничивать свои карьеры мордовскими узорами...