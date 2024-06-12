Победители Игр БРИКС, Игр дружбы и Игр будущего смогут поступать в спортивные вузы без экзаменов

Теги Владимир Путин Политика Игры Будущего Игры БРИКС Игры дружбы Легкая атлетика

Победители Игр БРИКС и Игр дружбы смогут поступать в спортвузы без экзаменов.

Президент России Владимир Путин подписал соответствующий закон. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Ранее право на поступление в профильные вузы без экзаменов было только у победителей Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских игр, чемпионов мира и Европы. 

Согласно закону, льготы в виде поступления без экзаменов предоставляются также победителям иных официальных спортивных соревнований, перечень которых утверждается правительством РФ. 

Как отмечается на сайте Госдумы, речь идет об Играх БРИКС, Играх дружбы и Играх будущего. Закон призван поддержать молодых спортсменов, которые из-за санкций не могут выступать на международных стартах.

Закон вступает в силу через 10 дней после опубликования. 

Наш спорт гордо ждал Игры дружбы, а когда нависла отмена – все пропали. Грустно за атлетов

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18 комментариев
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Главное, чтобы к тому моменту, когда состоятся игры Дружбы, у спортсменов еще осталось желание поступать в ВУЗ.
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Также они получат партбилет Единороса и депутатский мандат...
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И в депутаты без выборов...
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Ответ Петрович
Во все вузы, на любые специальности? Это же полный п...ц будет. Алина вон никак обучению не поддаётся, яркий пример, что просто так брать в универы ничего не даёт, человек наоборот связь с реальностью теряет. И эти чемпионы после окончания вузов ещё и в руководители все пойдут, в депутаты...
в спортивные только вроде
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как я понимаю,
идёт массовый отказ от участия в этих "первенствах жэка", именно российских спортсменов,
не готовых ограничивать свои карьеры мордовскими узорами...
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Ответ Полина Лоцик
в спортивные только вроде
Да, извиняюсь, зрение уже подводит) Хотя в спортивные они и так без экзаменов поступают, ну чисто формально сдают)
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Ответ Оригинальный Ник
Я понимаю читать только заголовок и писать комментарии, но ты даже заголовок не смог прочитать. Это касается только спортивных вузов, никто тебя в МГУ за игры дружбы не поставит
Понял я, ошибся, признаю. А у вас пипка уже выросла что бы людям ТЫкать?
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0
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Во все вузы, на любые специальности? Это же полный п...ц будет. Алина вон никак обучению не поддаётся, яркий пример, что просто так брать в универы ничего не даёт, человек наоборот связь с реальностью теряет. И эти чемпионы после окончания вузов ещё и в руководители все пойдут, в депутаты...
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Гимнастки и фигуристки особенно хорошо поступают в ВУЗы. Выходят Удачно Замуж.
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Там уже конкуренция должна быть..спортсмены, дети участников Воблы..и т.д и т.п..
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"Игры дружбы"... вычёркиваем...
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Ответ Вечно в бане
Главное, чтобы к тому моменту, когда состоятся игры Дружбы, у спортсменов еще осталось желание поступать в ВУЗ.
а что должно случиться чтоб человек не захотел поступать в ВУЗ?
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Ответ Вечно в бане
Главное, чтобы к тому моменту, когда состоятся игры Дружбы, у спортсменов еще осталось желание поступать в ВУЗ.
Уже вижу как все расхотели поступать в ВУЗы и с удовольствием идут в армию.
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