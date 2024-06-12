Победители Игр БРИКС, Игр дружбы и Игр будущего смогут поступать в спортивные вузы без экзаменов

Победители Игр БРИКС и Игр дружбы смогут поступать в спортвузы без экзаменов.

Президент России Владимир Путин подписал соответствующий закон. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Ранее право на поступление в профильные вузы без экзаменов было только у победителей Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских игр, чемпионов мира и Европы.

Согласно закону, льготы в виде поступления без экзаменов предоставляются также победителям иных официальных спортивных соревнований, перечень которых утверждается правительством РФ.

Как отмечается на сайте Госдумы, речь идет об Играх БРИКС, Играх дружбы и Играх будущего. Закон призван поддержать молодых спортсменов, которые из-за санкций не могут выступать на международных стартах.

Закон вступает в силу через 10 дней после опубликования.

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