Томас Бах: «Полностью доверяем французским властям, которые уже много лет работают над обеспечением безопасности Олимпийских игр»
МОК доверяет властям Франции в вопросах обеспечения безопасности ОИ-2024.
Об этом заявил глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах.
«Во время презентации состоялся брифинг, который вновь подтвердил наше полное доверие к французским властям. Они уже много лет работают над обеспечением безопасности этих Олимпийских игр и всегда на очень высоком уровне», – сказал Бах.
Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.
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