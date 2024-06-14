Томас Бах: «Полностью доверяем французским властям, которые уже много лет работают над обеспечением безопасности Олимпийских игр»

Теги МОК Томас Бах Париж-2024 ТАСС Легкая атлетика

МОК доверяет властям Франции в вопросах обеспечения безопасности ОИ-2024.

Об этом заявил глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах.

«Во время презентации состоялся брифинг, который вновь подтвердил наше полное доверие к французским властям. Они уже много лет работают над обеспечением безопасности этих Олимпийских игр и всегда на очень высоком уровне», – сказал Бах.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.

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