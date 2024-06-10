«Это проблемный язык». МОК призвал журналистов не называть трансгендерных атлетов биологическими мужчинами или женщинами

Теги МОК контент Легкая атлетика

МОК выпустил рекомендации для описания трансгендерных спортсменов в СМИ.

Международный олимпийский комитет (МОК) призвал журналистов не называть трансгендеров «биологическими мужчинами», «биологическими женщинами» и другими подобными выражениями, расценив их как «проблемный язык».

По версии МОК, это может «подвергнуть сомнению идентичность атлетов».

Рекомендуемая терминология приводится в специальном руководстве. Оно создано в соответствии с политикой МОК по гендерному равенству и инклюзивности.

В частности, предлагаются такие формулировки, как «трансгендерная женщина», «трансгендерный мужчина» или же просто «спортсмен», «атлет».

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7 комментариев
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Ну и введите для них отдельные соревнования. И станет вообще всё равно, как там их называют.
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Я человек спокойный, но по моему это перебор. Это прямое нарушение свободы слова.
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Как говорит Анастасия Мишина: "Ни хера не поняла"
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Называйте их мужики с сиськами.
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растолкуйте, например, трансгендерный мужчина - это что у кого откуда отрезали и куда пришили?
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Положим я наложил в штаны. Мне говорят -ты наложил в штаны, у тебя полные штаны коричневой субстанции. " "Не надо так говорить, это проблемный язык" - отвечаю я. И выхожу сухим из воды.

Проблемный язык это использование выражений типа "проблемный язык". Для кого проблемный? Почему проблемный? Проблемный для чиновников, которые внедрили трансгендеров в соревнования, создав проблему, а чтобы она не выглядела проблемой, и теперь с коричневой субстанцией в брюках пытаются найти язык, в котором проблемы то и нет, а все остальные языки -запретить.
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