«Это проблемный язык». МОК призвал журналистов не называть трансгендерных атлетов биологическими мужчинами или женщинами
МОК выпустил рекомендации для описания трансгендерных спортсменов в СМИ.
Международный олимпийский комитет (МОК) призвал журналистов не называть трансгендеров «биологическими мужчинами», «биологическими женщинами» и другими подобными выражениями, расценив их как «проблемный язык».
По версии МОК, это может «подвергнуть сомнению идентичность атлетов».
Рекомендуемая терминология приводится в специальном руководстве. Оно создано в соответствии с политикой МОК по гендерному равенству и инклюзивности.
В частности, предлагаются такие формулировки, как «трансгендерная женщина», «трансгендерный мужчина» или же просто «спортсмен», «атлет».
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Проблемный язык это использование выражений типа "проблемный язык". Для кого проблемный? Почему проблемный? Проблемный для чиновников, которые внедрили трансгендеров в соревнования, создав проблему, а чтобы она не выглядела проблемой, и теперь с коричневой субстанцией в брюках пытаются найти язык, в котором проблемы то и нет, а все остальные языки -запретить.