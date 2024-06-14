Репетиция лодочного парада церемонии открытия Олимпиады в Париже пройдет 24 июня

24 июня в Париже пройдет репетиция лодочного парада Олимпиады-2024.

Об этом сообщает Le Parisien.

Парад спортсменов во время церемонии открытия Игр пройдет по Сене, каждая делегация будет передвигаться на отдельной лодке.

Планируется участие 10 500 атлетов, а посмотреть парад с набережных смогут более 300 000 человек.

В тестовом мероприятии примут участие около 100 речных судов.

Олимпийские игры в Париже стартуют 26 июля.