Репетиция лодочного парада церемонии открытия Олимпиады в Париже пройдет 24 июня
24 июня в Париже пройдет репетиция лодочного парада Олимпиады-2024.
Об этом сообщает Le Parisien.
Парад спортсменов во время церемонии открытия Игр пройдет по Сене, каждая делегация будет передвигаться на отдельной лодке.
Планируется участие 10 500 атлетов, а посмотреть парад с набережных смогут более 300 000 человек.
В тестовом мероприятии примут участие около 100 речных судов.
Олимпийские игры в Париже стартуют 26 июля.