Журова об Олимпиаде-2024: «Идет давление со стороны МОК, чтобы мы сами отказались, а не как будто они запретили нам ехать»

Светлана Журова обвинила МОК в давлении на российских спортсменов.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) назвал первых россиян, допущенных до Олимпиады-2024 в Париже в нейтральном статусе. В списке оказались представители велоспорта, борьбы и прыжков на батуте.

«Что и следовало ожидать, но пока еще списка теннисистов нет. Они сильные и могут подняться на пьедестал, а МОК это совсем не нужно. Теннис – один из ключевых видов спорта на Олимпиаде, он вызывает большой интерес. Для МОК опасно допускать российских сильных теннисистов.

Давление со стороны МОК идет, чтобы мы сами отказались, а не как будто они запретили нам ехать. У них будет меньше проблем с безопасностью, меньше внимания к россиянам. Им проще, чтобы мы вообще не приехали в Париж. Надо ли нам делать им такой подарок, что мы сами не поедем?» – сказала депутат Госдумы и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Журова.