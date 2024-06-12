МОК о дедлайне допуска россиян к Олимпиаде-2024: «Нам надо получить много информации от разных людей, в том числе от украинцев»

В МОК заявили, что проверка российских спортсменов перед Играми не завершена.

Об этом рассказал официальный представитель Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс.

Российские спортсмены допущены к Олимпийским играм-2024 в Париже в индивидуальном нейтральном статусе.

«Процесс проверки продолжается, нам еще предстоит пройти определенный путь. Насколько я понимаю, мы уже довольно далеко продвинулись. Но сам процесс проверки не обсуждался.

Есть ли дедлайн проверки? Честно говоря, не могу назвать вам конкретный дедлайн», – заявил Адамс.

«Процесс продолжается, его ведет панель. Сегодня мы только были уведомлены, что он продолжается. Точного дедлайна нет.

Причина, почему он так долго идет, потому что идет очень тщательная работа, нам надо получить много информации от разных людей, в том числе от ваших соотечественников», – ответил Адамс на вопрос украинского журналиста.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа в Париже.