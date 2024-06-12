МОК о дедлайне допуска россиян к Олимпиаде-2024: «Нам надо получить много информации от разных людей, в том числе от украинцев»

Теги МОК Олимпийская сборная России Париж-2024 Марк Адамс Политика ТАСС Р-Спорт Легкая атлетика

В МОК заявили, что проверка российских спортсменов перед Играми не завершена.

Об этом рассказал официальный представитель Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс.

Российские спортсмены допущены к Олимпийским играм-2024 в Париже в индивидуальном нейтральном статусе. 

«Процесс проверки продолжается, нам еще предстоит пройти определенный путь. Насколько я понимаю, мы уже довольно далеко продвинулись. Но сам процесс проверки не обсуждался.

Есть ли дедлайн проверки? Честно говоря, не могу назвать вам конкретный дедлайн», – заявил Адамс. 

«Процесс продолжается, его ведет панель. Сегодня мы только были уведомлены, что он продолжается. Точного дедлайна нет.

Причина, почему он так долго идет, потому что идет очень тщательная работа, нам надо получить много информации от разных людей, в том числе от ваших соотечественников», – ответил Адамс на вопрос украинского журналиста.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа в Париже. 

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16 комментариев
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Надо получить указания от хозяина! Надо уже тогда и хартию олимпийскую обновить.
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Все таки только мазохисты могли на такое согласиться.Их ктото будет на родине считать предателем,и при этом другая сторона их будут все равно считать русскими и ноги вытирать.
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Ответственных по «замеру черепов» уже назначили?
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Нам в принципе плевать,что вам надо...А от "украинцев"...Ну может ещё успеете получить от того,чего в принципе уже нет...
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Унизительно. Сочувствую ребятам, которые после всего этого туда попадут.
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А могли бы ещё море выкопать, но нет, все силы брошены на проверку благонадёжности урины нейтралов...
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Демократия во всей красе.
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Лента пишет, что уже Украина требует отстранить трех россиянок и одну белоруску. Борьба.
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МОК и Украина решили продолжить дело НКВД. От тех самых кто орал что "спорт не политика" и "СССР угнетал УССР". Прекрасные параллели с прошлым.
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С каждым днём этот фарс становится всё более нелепым. Какой-то "город зеро"
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Надоели, одни рассказывают, что приезжайте . но не все, другие ехайте, но лишим довольствия.
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Позорники.Прямым текстом уже сказали, что не рады там. А некоторые все ещё верят в сопливые рассказы про "дело всей жизни" и "надо в любом случае ехать туда".
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Почему он передёргивает на 🇺🇦 ????
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У "украинских" "проверяющих" сейчас момент славы - можно подняться над своим ничтожеством. Естественно, никто из них не смотрит лет на 10 вперёд, когда не останется ни "украинских", ни "проверяющих". Главное - порадоваться в моменте.
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МОК: Нам надо перечитать много доносов от украинцев.
Многие наши сотрудники получили обучение по тому как работало Гестапо - именно не этом мы и основываемся.
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