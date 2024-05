В армрестлинге 7 лет правит грузин. Ларратт ушел, Цыпленков снова в травмах – а кто свалит чемпиона?

Леван Сагинашвили укрепил единовластие в армрестлинге. На East vs West 12 «грузинский Халк» раздавил Девона Ларратта, взял титул и продлил серию побед, которая тянется с 2017 года.

Его лидерство, несмотря на год перерыва из-за травмы, не вызывает споров. Но борьба за второе место в условном рейтинге запуталась еще сильнее – тем более что Ларратт заявил об уходе из супертяжелого веса.

После турнира в Стамбуле многие задумались: а кто вообще бросит вызов грузинскому гиганту и бросит ли? На этот вопрос армрестлеры ответили сами.

Леван верит в возвращение Цыпленкова в топ-3 (но есть нюансы) и планирует еще один бой до конца года

В последний месяц Леван наслаждался статусом суперзвезды: в Грузии его чествовали на встрече с болельщиками и журналистами в аэропорту, на футболе и различных шоу.

Кроме того, он сходил на интервью к Энгину Терзи – это одна из ключевых фигур в организации турниров. Они поговорили о новом раскладе сил среди супертяжей и о будущих матчах.

скриншот с ютуб-канала East vs West Armwrestling

В армрестлинге нет единого рейтинга с понятной системой. Даже сейчас, спустя месяц, на сайте East vs West лидирует Ларратт, при этом в списке отсутствует Леван, для которого титульный бой стал дебютом в промоушене. Но Терзи предложил актуальную версию (речь о правых руках, соревнования на которых проводятся чаще):

1. Леван Сагинашвили;

2. Девон Ларратт;

3. Эрмес Гаспарини;

4. Джерри Кадоретт;

5. Геннадий Квиквиния;

6. Алекс Курдеча;

7. Георгий Цветков.

За полтора года почти все они поочередно побеждали кого-либо из топов.

Леван внес поправку, посчитав, что россиянин Денис Цыпленков сможет сразу войти в топ-3, если победит следующего соперника – Гаспарини.

«Думаю, этот матч не будет простым ни для Дениса, ни для Эрмеса, их ждет очень близкий поединок. Для меня фаворит – по-прежнему Эрмес, но не очевидный. Я дал бы ему преимущество на 10% больше. У Дениса огромная рука и очень хорошая статика. На мой взгляд, Эрмесу нужно целиком вложиться в давление плечом. Мы не можем сказать, насколько хорош будет Денис, но думаю, он зол и голоден до побед», – отметил грузин.

Непобедимость самого Левана во многом кроется в габаритах – он весит около 170-180 кг. Из-за травмы он не соревновался почти год, но к матчу с Ларраттом подошел в форме, сделав выводы из предыдущего поединка – победы 4:2 над Гаспарини, когда грузин весил еще больше и едва не задыхался от недостатка выносливости.

«Очень счастлив, что победил [Ларратта] и вернулся в армрестлинг. Не думаю, что это было совсем уж легко, но примерно так же [как в нашей первой встрече]. Считаю, что у меня выносливость была лучше и тогда в Дубае, и сейчас [в Стамбуле]. К тому же я сильнее, а он в обоих случаях израсходовал всю силу в первом раунде и потом уже ничего не мог сделать.

После матча с Эрмесом я узнал о своих минусах и работал над ними: над весом, над техникой. Хватало ли в зале свежего воздуха в этот раз? Да, ха-ха. Все было на высшем уровне», – сказал Леван, который планирует еще один бой до конца года. Соперник не объявлен, но претендент точно есть.

Ларратт сравнил праймовых Левана и Цыпленкова. И рассказал, кто может прервать гегемонию грузина

Своей популярностью армрестлинг (в последние годы) во многом обязан канадцу Ларратту. Не только из-за его титулов King of the Table, East vs West, World Armwrestling League и других промоушенах, но и за умение превращать соревнования в шоу.

К матчу с Леваном он подходил еще и с внушительной серией побед: за год переехал Дэйва Чаффи, Гаспарини, Цветкова и Цыпленкова.

Бой года в армрестлинге: наш Халк проиграл канадскому трэштокеру – тот дарил цветы и запугивал по-русски

На днях Девон побывал на подкасте у пауэрлифтера Кирилла Сарычева (россиянин все чаще появляется в медиаполе армспорта, а после East vs West спарринговался со многими супертяжами). Ларратт дал подробную характеристику о величии Левана, но предрек ему нового конкурента.

«Леван очень интересен в армрестлинге, потому что его уровень очень высок. Я занимаюсь армом 30 лет: уровень уже гораздо выше, чем когда-либо. Допустим, сейчас ты можешь стать одним из топ-10, а теперь возьми любого парня из этой десятки сейчас и вернись на 20 лет назад. Каждый из них будет номер один. Абсолютно каждый из них.

Но самое интересное, я говорю о дивизионе супертяжей: все хороши, но Леван далеко впереди. Но мы еще не знаем, насколько он хорош, потому что пока у него не было равных соперников. Эрмес провел неплохой матч с ним, но все это было напрасно и Леван убрал его. Леван поднял планку для этого спорта.

Когда я начал соревновательную карьеру в арме в середине-конце 90-х, то если там и был парень 130 кг или больше, обычно он не знал, как бороться на руках. Да, он большой парень, он силен, но обычно такие не очень опытны в арме. А сейчас все изменилось, у нас гиганты, у которых есть навыки. Техника Левана не хуже, чем у легковесов или средневесов.

Лучше ли у него техника, чем у Цыпленкова? Ох, даже не сравнить. Пиковые Денис и Леван – даже не близко. Леван гораздо сильнее, это мое мнение. Леван похож на дикого зверя, он больше, у него лучше техника, он атлетичнее, быстрее. И он более динамичен: его способность меняться, двигаться, подстраиваться очень пугает. У нас никогда не было такого атлета, как Леван. Если посмотреть на величайших в армрестлинге: Андрей Пушкарь, Денис Цыпленков, Джон Брзенк, Клив Дин, Гари Гудридж, вот эти все парни – никто по сравнению с Леваном. По моему мнению, Леван мог бы положить их всех одного за другим. <…>

Я думаю, из тех, кто сейчас в арме, наибольшие шансы, наверное, у Алекса Курдечи. И единственная причина, почему я так говорю, – у него достаточное сложение, он достаточно большой, он умный парень, однако ему нужно становиться сильнее. Он мог бы одолеть Левана, но... вы посмотрите на Левана», – рассказал Ларратт в беседе с Сарычевым.

«Надеюсь запереть тебя в клетке». Монстр армрестлинга уложил Ларратта – тот психовал на судей и обрел едкое прозвище

Но что насчет Курдечи? На топ-уровне поляк не особо выделялся, но в апреле неожиданно легко заборол болгарина Георгия Цветкова – одного из немногих, кто смог победить самого Левана (в эпоху, когда тот еще казался обычным человеком).

Курдеча вряд ли станет проблемой для Левана прямо сейчас, но даже по спаррингам (конечно, с поправкой на статус таких матчей) кажется, что он близок к элите.

Для сравнения: в ноябре 2022-го Цыпленков с невозмутимым лицом укладывал поляка, а в мае 2024-го тот уже заставил потеть самого Ларратта, который разобрался с Цыпленковым всухую. Да, Курдеча и Ларратт часто спарринговались и раньше, но в основном на левых руках.

Цыпленков тренируется с Воеводой и готовится к Гаспарини, но уже перенес бой из-за новых проблем со здоровьем

Денис – легенда армрестлинга России, многократный чемпион мира, но с 2019-го почти не выступал по медицинским причинам. Именно в это время Леван начал выходить на пик и давить оппонентов, но матч с россиянином так и не организовали – не успели.

После долгого восстановления Цыпленков провел два серьезных поединка: в 2023-м победил Джона Брзенка и уступил Ларратту. В июне он должен был встретиться с Гаспарини на King of the table 11 в Дубае, активно готовился и, в частности, потренировался с Алексеем Воеводой, который, похоже, опять сосредоточился на армспорте .

К сожалению, проблемы со здоровьем снова обострились. Матч Цыпленкова и Гаспарини перенесли

«Все-таки чуда не произошло. Еще месяц назад врачи мне порекомендовали попытаться отменить или перенести данный армфайт, – сказал Цыпленков в видеообращении на канале ARM OLYMP. – После месяца подготовки начал беспокоить тазобредренный сустав, воспалительные процессы не дают покоя. И уже со стопроцентной вероятностью будем менять его. Думал, иголками, лекарствами и массажами вылезу, но к сожалению, ничего так просто не получится. В результате обследования было много плохих анализов, что собственно, я сейчас устраняю.

Организаторам довели до сведения, что подготовка не очень хорошая и если есть возможность перенести, то будем очень благодарны. Организаторы пошли навстречу – все вроде у них получается. Я максимально быстро попытаюсь организовать, что задумал».

Среди российских супертяжей есть и другие заметные спортсмены, например, Виталий Лалетин, которого тот же Ларратт недавно относил к топ-3. Но в последних рейтингах Лалетин числится левшой, вслед за Артемом Морозовым из Казахстана.

И наверняка конкуренция с Леваном всерьез возросла бы именно на левых руках. Сам он допускает возможность такого матча в следующем году, хотя сейчас соревнуется только на правых. А до тех пор борьба в армрестлинге остается лишь за второе место.

