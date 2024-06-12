Владимир Путин онлайн объявил Игры БРИКС в России открытыми

Президент РФ Владимир Путин открыл Игры БРИКС в Казани.

«Дорогие друзья! Рад приветствовать в России участников и гостей спортивных Игр стран БРИКС. Соревнования на две недели объединят более 3000 атлетов из почти 100 государств мира.

И уверен, этот масштабный спортивный праздник зримо продемонстрирует торжество универсальных ценностей спорта, равных возможностей и честной бескомпромиссной борьбы.

Игры БРИКС принимают гостеприимные и самобытные Казань и Москва. Города, богатые своей историей, многонациональной культурой, традициями, и одновременно современные и устремленные в будущее.

Все это в полной мере отражает дух и характер БРИКС – объединения суверенных стран, которые динамично развиваются, сохраняя свою самобытность, вместе решают масштабные задачи, показывают пример подлинно партнерских и равноправных отношений, основанных на доверии, крепкой дружбе и уважении интересов друг друга.

Роль БРИКС в мировых делах стремительно растет. И потому уверен, что так же будет расти и популярность, привлекательность Игр как состязаний, свободных от политического вмешательства и давления, по-настоящему объединяющих атлетов всего мира», – сказал Путин в онлайн-обращении, опубликованном на сайте Кремля.

Соревнования Игр БРИКС пройдут с с 12 по 23 июня.