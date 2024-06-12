Владимир Путин онлайн объявил Игры БРИКС в России открытыми

Теги Владимир Путин Игры БРИКС Легкая атлетика

Президент РФ Владимир Путин открыл Игры БРИКС в Казани.

«Дорогие друзья! Рад приветствовать в России участников и гостей спортивных Игр стран БРИКС. Соревнования на две недели объединят более 3000 атлетов из почти 100 государств мира.

И уверен, этот масштабный спортивный праздник зримо продемонстрирует торжество универсальных ценностей спорта, равных возможностей и честной бескомпромиссной борьбы. 

Игры БРИКС принимают гостеприимные и самобытные Казань и Москва. Города, богатые своей историей, многонациональной культурой, традициями, и одновременно современные и устремленные в будущее. 

Все это в полной мере отражает дух и характер БРИКС – объединения суверенных стран, которые динамично развиваются, сохраняя свою самобытность, вместе решают масштабные задачи, показывают пример подлинно партнерских и равноправных отношений, основанных на доверии, крепкой дружбе и уважении интересов друг друга.

Роль БРИКС в мировых делах стремительно растет. И потому уверен, что так же будет расти и популярность, привлекательность Игр как состязаний, свободных от политического вмешательства и давления, по-настоящему объединяющих атлетов всего мира», – сказал Путин в онлайн-обращении, опубликованном на сайте Кремля. 

Соревнования Игр БРИКС пройдут с с 12 по 23 июня. 

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32 комментария
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Ответ rzqhbbqd4c
Ребят, кто будет смотреть? Как там наши, уже выиграли первую золотую медаль?
Да, Адам Кадыров
+41
-1
+40
Что за игры, кто играет, какой счёт?
+36
-3
+33
Если это онлайн, то БРИКС(BRICS)это:
Battlefield
Resident Evil
Indivisible
Call Of Duty
Starcraft
+17
0
+17
Если бы не спортс, я бы и не знал, что там каки-то игры брикс.
+11
0
+11
Ответ burefan
Что за игры, кто играет, какой счёт?
Ни два ни полтора...
+11
-1
+10
Ребят, кто будет смотреть? Как там наши, уже выиграли первую золотую медаль?
+11
-2
+9
Ответ Beast
Да, Адам Кадыров
Свою первую золотую медаль он выиграл...
+9
0
+9
Гойда!
+7
-1
+6
Что скажете, скейтеры?
+4
-1
+3
Объявил Голодные игры открытыми
+2
0
+2
Ответ burefan
Что за игры, кто играет, какой счёт?
Кирпичи какие-то...
+3
-1
+2
Ура , наконец то, Германия- шотландия! А вы про что??🤔
+2
0
+2
А чего онлайн? На свою игрушку посмотреть не хочет?
+2
-1
+1
вернее поручил им открыться
+1
0
+1
Они и тут симуляторы включили в соревнования. Какой же зашквар....
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Ответ Евгений Качалков
Как же он надоел
Это цветочки. При мне коленно-локтевую позу не будете менять
0
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0
Ответ rzqhbbqd4c
Ребят, кто будет смотреть? Как там наши, уже выиграли первую золотую медаль?
Так не показывают
0
0
0
Как же он надоел
+1
-1
0
Ответ burefan
Что за игры, кто играет, какой счёт?
Дедушка от игр в солдатиков отдыхает - запустил тараканьи бега
0
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А Динамо бежит?
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Очень "интересное" мероприятие, какой гений его поставил по времени непосредственно перед Олимпиадой и во время Евро.
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Реально 100 стран или как на Играх Будущего?
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Ну и пофиг
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-1
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Весь мир прилип к экранам телевизоров
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Спортс, Чемпионат, где, ###а, онлайны?
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Соревнования по Гойде будут входить?
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А национальная русско-азербайджанская забавушка НАРДЫ !!! включена в программу Игр БРИКС?
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Эти игры затмят Олимпиаду и Евро 😥😥😥
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