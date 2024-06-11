Два временных офиса CAS будут открыты в Париже на время Олимпиады

Спортивный арбитражный суд откроет два временных офиса на Олимпиаде в Париже.

Первое подразделение будет заниматься решением юридических споров, возникающих во время Игр. Этот временный трибунал работает на Олимпийских играх с 1996 года.

Второй временный офис будет рассматривать антидопинговые вопросы, возникающие во время Игр. Это подразделение работает на Олимпиадах с 2016 года.

Антидопинговый отдел CAS будет рассматривать дела в соответствии с антидопинговыми правилами Международного олимпийского комитета (МОК).

Оба офиса будут работать с 16 июля по 11 августа и расположатся на территории суда в 17-м округе Парижа. Руководить ими будет американец Майкл Ленард.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.