Агент Черных о возможном отъезде россиян в Европу: «Если в КХЛ не будет легионеров, некоторые ребята поедут. Вопрос, будут ли там места»

Агент Черных высказался о возможном отъезде российских хоккеистов в лиги Европы.

«Все будет зависеть от визового режима. Если визовый режим не позволит и сюда не приедут легионеры из европейских лиг, то, конечно, некоторые российские ребята поедут. Опять же, если это позволят страны ЕС.

Вопрос, будут ли места для российских игроков в Европе. Возможно, они будут, но мы не знаем, в каком количестве.

Сейчас все меняется каждый день. Будем отталкиваться от ситуации, которая будет на данный момент», – сказал .

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