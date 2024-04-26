Кубок Стэнли. «Вашингтон» примет «Рейнджерс», «Эдмонтон» в гостях у «Лос-Анджелеса», «Колорадо» против «Виннипега», «Нэшвилл» – «Ванкувер»
«Вашингтон» примет «Рейнджерс» в матче Кубка Стэнли.
«Нэшвилл» встретится с «Ванкувером», «Колорадо» сыграет против «Виннипега», «Эдмонтон» в гостях у «Лос-Анджелеса».
Первый раунд
- Дата проведения
- 27 апреля, 02.00, «Capital One Arena»
Счет в серии: 0-2
- Дата проведения
- 27 апреля, 02.30, «Bridgestone Arena»
Счет в серии: 1-1
- Дата проведения
- 27 апреля, 05.00, «Ball Arena»
Счет в серии: 1-1
- Дата проведения
- 27 апреля, 05.30, «Staples Center»
Счет в серии: 1-1
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Сане и столичным желаю забрать этот матч, у команды появится второе дыхание!