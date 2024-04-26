Кубок Стэнли. «Вашингтон» примет «Рейнджерс», «Эдмонтон» в гостях у «Лос-Анджелеса», «Колорадо» против «Виннипега», «Нэшвилл» – «Ванкувер»

«Вашингтон» примет «Рейнджерс» в матче Кубка Стэнли.

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Кубок Стэнли

Первый раунд

Счет в серии: 0-2

Счет в серии: 1-1

Счет в серии: 1-1

Счет в серии: 1-1

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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