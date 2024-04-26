Кубок Стэнли. «Вашингтон» примет «Рейнджерс», «Эдмонтон» в гостях у «Лос-Анджелеса», «Колорадо» против «Виннипега», «Нэшвилл» – «Ванкувер»

Теги результаты матчей Рейнджерс Вашингтон Кубок Стэнли Нэшвилл Ванкувер Колорадо Эдмонтон Лос-Анджелес НХЛ Виннипег Хоккей

«Вашингтон» примет «Рейнджерс» в матче Кубка Стэнли.

«Нэшвилл» встретится с «Ванкувером», «Колорадо» сыграет против «Виннипега», «Эдмонтон» в гостях у «Лос-Анджелеса».

НХЛ

Кубок Стэнли

Первый раунд

Вашингтон – Рейнджерс
Дата проведения
27 апреля, 02.00, «Capital One Arena»
Онлайн матча Видео

Счет в серии: 0-2

Нэшвилл – Ванкувер
Дата проведения
27 апреля, 02.30, «Bridgestone Arena»
Онлайн матча Видео

Счет в серии: 1-1

Колорадо – Виннипег
Дата проведения
27 апреля, 05.00, «Ball Arena»
Онлайн матча Видео

Счет в серии: 1-1

Лос-Анджелес – Эдмонтон
Дата проведения
27 апреля, 05.30, «Staples Center»
Онлайн матча Видео

Счет в серии: 1-1

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Календарь Кубка Стэнли

Статистика Кубка Стэнли

10 комментариев
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Удачи великому Сашику!
+10
-5
+5
Анже Копитар! Легенда! Ждем вынос эдмонтона 4:1
+7
-2
+5
Копитар, помоги другой легенде отправиться побыстрее к любимым карасям и окуням!
Сане и столичным желаю забрать этот матч, у команды появится второе дыхание!
+9
-6
+3
сегодня,точно, смотреть не стану,если только ,через боксскор,если не поможет,значит в топку суеверия)давай антиразин,положи там звенья,как надо,иначе, пиши по собственному)))вперёд,орлятки))
+5
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+3
Поставил на победы копов и нефти, а вот другие две пары сложнее, посмотрю, может по ходу виднее будет...
+1
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Ответ Russ Ivan
Копитар, помоги другой легенде отправиться побыстрее к любимым карасям и окуням! Сане и столичным желаю забрать этот матч, у команды появится второе дыхание!
Хайман не легенда ещё.
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