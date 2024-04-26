Экс-директор «Трактора» Баландин: «Челябинск заслужил Кубок Гагарина. Для победы нужен серьезный тренер уровня Быкова» 

Андрей Баландин высказался о том, может ли «Трактор» выиграть Кубок Гагарина.

– Что не хватает «Трактору», чтобы выиграть свой первый Кубок в истории?

– Веры в то, что его можно выиграть. Во-первых, нужны большие деньги. Во-вторых, необходимо целенаправленно к этому идти и не размениваться на мелочи. Естественно, нужен серьезный тренер уровня Вячеслава Быкова.

Сейчас он стал много давать интервью, и, думаю, это неспроста. Наверное, он хочет вернуться и снова поработать в КХЛ. Под такого тренера в команду пойдут игроки. Конечно, Челябинск заслужил Кубок Гагарина. И болельщики очень хотят, чтобы команда его выиграла. Руководству тоже нужно очень сильно захотеть Кубок, – сказал бывший директор «Трактора».