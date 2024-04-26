Тортунов об игре в команде Лукашенко: «Он четыре раза в неделю тренировался раньше»

Борис Тортунов вспомнил, как играл в хоккей с Александром Лукашенко.

– Как у вас появилась возможность сыграть за клуб ?

– Я приехал жить в Беларусь, у меня есть друг – Олег Микульчик (бывший защитник «Металлурга» и сборной Беларуси – Sports). Он после окончания карьеры мне сказал: «Не хочешь попробовать? Давай предложу». Попробовал, поиграл.

Это было три года, количество матчей я не считал. В какой-то промежуток времени жена сказала: ты во время карьеры меньше времени хоккею уделял, чем когда находишься там.

– С самим Лукашенко часто контактировали?

– Четыре раза в неделю, 100%, так он тренировался. 15 лет назад он моложе был, сейчас поменьше занимается, – сказал экс-вратарь «Металлурга».