Иван Демидов о письме Тардифу про допуск юниорских и молодежных сборных России: «Спорт должен быть без политики. Подписывал от всей души»

Иван Демидов высказался о письме главе ИИХФ, которое подписывал в феврале.

18-летнего нападающего системы СКА спросили о письме президенту ИИХФ Люку Тардифу с требованием допустить юниорские и молодежные сборные России до турниров с другими странами.

– В феврале вы подписали письмо, обращенное к президенту ИИХФ Люку Тардифу. Читали его?

– Да. От всей души подписывал это.

Очень неприятно, что ситуация в мире влияет на спорт. На мой взгляд, спорт должен быть без политики.

Обидно, что игроки 2005 года пропустили много важных турниров, которые могли бы выиграть. Обидно за ребят 2006-2007 годов. Мы отправляли письмо в большей степени для них, чтобы их взяли на турниры, — сказал Демидов.