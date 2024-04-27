Мирошниченко дебютировал в плей-офф НХЛ: 2 броска и 3 хита за 9:31 в игре с «Рейнджерс»

Иван Мирошниченко провел 1-й матч в плей-офф НХЛ.

20-летний нападающий дебютировал в розыгрыше Кубка Стэнли в третьем матче серии первого раунда с « » (1:3, 0-3).

Россиянин провел на льду 9 минут 31 секунду, сыграв 13 смен. В его активе 2 броска в створ и 3 силовых приема, статистика потерь и перехватов – 1:1.

В минувшем регулярном чемпионате НХЛ Мирошниченко провел 21 матч за «Кэпиталс» и набрал 6 (2+4) очков. В 47 играх в АХЛ за «Херши» у него 25 (9+16) баллов.