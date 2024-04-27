Мирошниченко дебютировал в плей-офф НХЛ: 2 броска и 3 хита за 9:31 в игре с «Рейнджерс»

Теги Рейнджерс Вашингтон Кубок Стэнли НХЛ Иван Мирошниченко Хоккей

Иван Мирошниченко провел 1-й матч в плей-офф НХЛ.

20-летний нападающий дебютировал в розыгрыше Кубка Стэнли в третьем матче серии первого раунда с «Рейнджерс» (1:3, 0-3). 

Россиянин провел на льду 9 минут 31 секунду, сыграв 13 смен. В его активе 2 броска в створ и 3 силовых приема, статистика потерь и перехватов – 1:1. 

В минувшем регулярном чемпионате НХЛ Мирошниченко провел 21 матч за «Кэпиталс» и набрал 6 (2+4) очков. В 47 играх в АХЛ за «Херши» у него 25 (9+16) баллов.

4 комментария
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Неплохой дебют, пусть дальше за Херши играет, если они ещё в деле конечно
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Ответ Shaiba Bash
Неплохой дебют, пусть дальше за Херши играет, если они ещё в деле конечно
Еще как в деле! Регулярку выиграли
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Ответ Александр Базилий
Еще как в деле! Регулярку выиграли
Сколько игроков Вашингтон спустит в фарм после вылета?
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