Владислав Третьяк: «Прогресс Набокова говорит о силе русской вратарской школы»

Теги Металлург Мг ФХР Владислав Третьяк КХЛ Кубок Гагарина Илья Набоков Хоккей

Владислав Третьяк оценил прогресс вратаря «Металлурга» Ильи Набокова.

«Металлург» в среду обыграл «Локомотив» (2:1) в четвертом матче финальной серии плей‑офф Фонбет Чемпионата КХЛ и взял Кубок Гагарина.

21‑летний Набоков был признан самым ценным игроком розыгрыша Кубка Гагарина.

«Прогресс вратаря «Магнитки» Набокова говорит о силе русской вратарской школы. Мы уделяем много внимания воспитанию, подготовке голкиперов. Отрадно, что результаты этой работы видны всей стране.

Набокову всего 21 год. А он по ходу плей‑офф вошел в тройку лучших по надежности и по проценту отбитых бросков. Четыре матча «на ноль», из них один – в финале», – сказал президент ФХР.

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3 комментария
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Как они любят восхвалять то, что ярко блеснуло и примазываться к этому, и не замечать регресс и проблемы во всем остальном..."умницы"
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Дуэли русских вратарей в плэй-офф нхл говорят об этом куда больше
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Так Исаев не многим хуже! Если вообще хуже…
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