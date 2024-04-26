Владислав Третьяк: «Прогресс Набокова говорит о силе русской вратарской школы»

Владислав Третьяк оценил прогресс вратаря «Металлурга» Ильи Набокова.

« » в среду обыграл «Локомотив» (2:1) в четвертом матче финальной серии плей‑офф Фонбет Чемпионата КХЛ и взял .

21‑летний был признан самым ценным игроком розыгрыша Кубка Гагарина.

«Прогресс вратаря «Магнитки» Набокова говорит о силе русской вратарской школы. Мы уделяем много внимания воспитанию, подготовке голкиперов. Отрадно, что результаты этой работы видны всей стране.

Набокову всего 21 год. А он по ходу плей‑офф вошел в тройку лучших по надежности и по проценту отбитых бросков. Четыре матча «на ноль», из них один – в финале», – сказал президент .