Куинн Хьюз – 7-й защитник в истории НХЛ с 20+ очками в первых 20 играх в плей-офф

Куинн Хьюз – 7-й защитник в истории НХЛ с 20+ очками в 20 играх в плей-офф.

Капитан «Кэнакс» сделал 2 результативные передачи в третьем матче серии первого раунда Кубка Стэнли с «Нэшвиллом» (2:1, 2-1).

На счету 24-летнего американца стало 4 (0+4) очка в 3 играх в текущем плей-офф. За карьеру в кубковых матчах – 20 (2+18) баллов в 20 играх.

Он стал 7-м защитником в истории лиги с таким результатом на данном отрезке.

В первых 20 играх в плей-офф (за карьеру) 20+ очков ранее набирали («Рейнджерс», 23), (22), Гэри Сутер (21), (21), Боб Дэйли (20) и .

Среди всех игроков в истории « » до Хьюза в первых 20 играх в плей-офф (за карьеру) 20+ очков набирали еще только 2 форварда – Тревор Линден (21) и Томас Градин (21).