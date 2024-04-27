Куинн Хьюз – 7-й защитник в истории НХЛ с 20+ очками в первых 20 играх в плей-офф

Теги рейтинги Кубок Стэнли Ванкувер Тревор Линден НХЛ Эл Макиннис Брайан Лич Бобби Орр Гэри Сутер Адам Фокс Куинн Хьюз Хоккей

Куинн Хьюз – 7-й защитник в истории НХЛ с 20+ очками в 20 играх в плей-офф.

Капитан «Кэнакс» сделал 2 результативные передачи в третьем матче серии первого раунда Кубка Стэнли с «Нэшвиллом» (2:1, 2-1). 

На счету 24-летнего американца стало 4 (0+4) очка в 3 играх в текущем плей-офф. За карьеру в кубковых матчах – 20 (2+18) баллов в 20 играх. 

Он стал 7-м защитником в истории лиги с таким результатом на данном отрезке.

В первых 20 играх в плей-офф (за карьеру) 20+ очков ранее набирали Адам Фокс («Рейнджерс», 23), Брайан Лич (22), Гэри Сутер (21), Эл Макиннис (21), Боб Дэйли (20) и Бобби Орр

Среди всех игроков в истории «Ванкувера» до Хьюза в первых 20 играх в плей-офф (за карьеру) 20+ очков набирали еще только 2 форварда – Тревор Линден (21) и Томас Градин (21). 

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