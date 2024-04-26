Защитник «Трактора» Щучинов: «Надеюсь, будет опыт финала Кубка Гагарина на следующий год»

Артем Щучинов из «Трактора» надеется попасть в финал Кубка Гагарина.

Челябинская команда ранее стала бронзовым призером Кубка Гагарина.

– Сезон получился для вас дважды бронзовым – вы взяли медали в и МХЛ. Как его оцените?

– В 18 лет взять бронзу КХЛ – это неплохо. Я добавил, по сравнению с прошлым сезоном, получил большой опыт. Остается только работать дальше, – сказал Щучинов.

– Не расстраивает, что не получилось сыграть в финалах?

– Быть в призах – все равно приятно.

– Для вас важно, что получилось весь сезон отыграть в КХЛ?

– Мне очень нравится КХЛ, потому что здесь матчи через день. Всегда лучше играть, чем тренироваться. На следующий сезон еще буду сильнее, еще больше опыта получу. Надеюсь, будет уже опыт финала Кубка Гагарина, – сказал защитник « ».