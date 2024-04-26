Защитник «Трактора» Щучинов: «Надеюсь, будет опыт финала Кубка Гагарина на следующий год»

Теги Трактор КХЛ Кубок Гагарина Артем Щучинов Хоккей

Артем Щучинов из «Трактора» надеется попасть в финал Кубка Гагарина.

Челябинская команда ранее стала бронзовым призером Кубка Гагарина.

– Сезон получился для вас дважды бронзовым – вы взяли медали в КХЛ и МХЛ. Как его оцените?

– В 18 лет взять бронзу КХЛ – это неплохо. Я добавил, по сравнению с прошлым сезоном, получил большой опыт. Остается только работать дальше, – сказал Щучинов.

– Не расстраивает, что не получилось сыграть в финалах?

– Быть в призах – все равно приятно.

– Для вас важно, что получилось весь сезон отыграть в КХЛ?

– Мне очень нравится КХЛ, потому что здесь матчи через день. Всегда лучше играть, чем тренироваться. На следующий сезон еще буду сильнее, еще больше опыта получу. Надеюсь, будет уже опыт финала Кубка Гагарина, – сказал защитник «Трактора».

Материалы по теме

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Надеюсь в финале сыграем с Трактором. Даешь финал Челябинской области))
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий