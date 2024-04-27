Овечкин без очков 3-й матч подряд в плей-офф: 4 броска, 4 хита против «Рейнджерс» за 24:06 (11:47 – в большинстве)

Теги Рейнджерс Вашингтон Кубок Стэнли Александр Овечкин НХЛ Хоккей

Александр Овечкин продлил серию без очков до 3 матчей.

Капитан «Вашингтона» не отметился результативными действиями в игре 1-го раунда Кубка Стэнли с «Рейнджерс» (1:3, 0-3).

За 24:06 – лучший показатель среди форвардов «Кэпиталс» (11:47 – в большинстве, 0:13 – в меньшинстве) – у россиянина 4 броска в створ ворот (2 броска заблокировано, 1 – мимо), 4 хита, полезность – «минус 1».

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22 комментария
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Решил начать отдыхать уже с плей-офф. Специально посмотрел 13 мая бузова концерт в Москве, торопится Шубский
+23
-6
+17
максимально выложился для досрочного отпуска
респектище
+13
-1
+12
11 минут в пп? период уже в плей-офф сыграл в пп и ноль очков)))) тут и я бы уже передачку зацепил)
+11
0
+11
Почему без очков? Передача в большинстве на гол Рейнджеров не идёт в статистику?
+16
-5
+11
Отстаньте от Сани, в его возрасте в это время уже нужно лежать на пляже, а он еще пытается играть.
+11
-4
+7
Это скорее всего его последний плэйофф.
Тратить большие активы для усиления команды - зачем? Набить 42 шайбы за 2 сезона должен и с этими партнёрами.
+5
0
+5
Ответ тон
Есть такой клуб в НХЛ Коламбус, когда Панарин и Бобровский с него уходили, местные хейтерки их поливали помоями, говорили, что ИХ Коламбусу будет от этого лучше. Где теперь этот Коламбус? Кому он интересен? Так и с Вашингтоном, всем этим переживающим за Вашингтон и ненавидящим Овечкина тянущего его на дно, как только Ови завершит карьеру этот Вашингтон нафиг будет не нужен, они переберутся на другие ветки поливать помоями условного Тарасенко...
> Где теперь этот Коламбус? Кому он интересен?
в штате Огайо и интересен, прежде всего болельщикам из Коламбуса.
любовь паспортных болельщиков непостоянна, так что в этом плане произошла неплохая очистка.

а условный Тарасенко игрок уровня КХЛ сейчас нравится это тебе или нет
+3
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+2
Ответ тон
Есть такой клуб в НХЛ Коламбус, когда Панарин и Бобровский с него уходили, местные хейтерки их поливали помоями, говорили, что ИХ Коламбусу будет от этого лучше. Где теперь этот Коламбус? Кому он интересен? Так и с Вашингтоном, всем этим переживающим за Вашингтон и ненавидящим Овечкина тянущего его на дно, как только Ови завершит карьеру этот Вашингтон нафиг будет не нужен, они переберутся на другие ветки поливать помоями условного Тарасенко...
Бред, никто из болельщиков Коламбуса такое нк говорил, наоборот очень жалели что они ушли.
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Новый рекорд бузова!!! Простоял в большинстве 12 минут
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Тренер, я стар для этого де##ма, мне бы в отпуск...
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Я думал, что тренеровочный процесс был расчитан, чтобы Овечкин вышел на пик формы к ПО и думал, что если Вашингтон туда попадут, то он хорошо его проведет и будет стабильно забивать про Кузнецова так же думал, но должен признать, что в ПО Овечкин уже давно абсолютно бесполезен.
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Ответ тон
Давай пруф что Леонсис так требует, Саня ему денежку приносит, а ты лишь тявкаешь.
отберите у Сани телефон, уже прям на льду комменты скоро писать будет, не сгибая ног xD
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Ответ тон
Давай пруф что Леонсис так требует, Саня ему денежку приносит, а ты лишь тявкаешь.
ну да, мэтр, работодатель, поставивший на кон целую команду под рекорд одного человека, такой скажет

"-чо, сань, устал, ну давай на заслуженный отдых
а я всё команду под нож пущу и на вложенные деньги рукой махну. хрен с ним, что лохом прослыву. ты самое главное молодец во время прочувствовал момент...нашел в себе силы"
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Лучше бы прошёл Детройт ,там бы была серия очень интересной
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>11:47 – в большинстве
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Саня по привычке ЧМ в уме держит.
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Ответ Алексей Варенцов
работодатель полагает, что саня должен отработать выцыганеный контракт причем не на прямых ногах с пользой для соперника
Работодателю от Сани нужен рекорд, который увековечит не только Саню, но франшизу
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Ответ Alex-Ibra
Решил начать отдыхать уже с плей-офф. Специально посмотрел 13 мая бузова концерт в Москве, торопится Шубский
под эту лёгкую музыку...
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