Овечкин без очков 3-й матч подряд в плей-офф: 4 броска, 4 хита против «Рейнджерс» за 24:06 (11:47 – в большинстве)
Александр Овечкин продлил серию без очков до 3 матчей.
Капитан «Вашингтона» не отметился результативными действиями в игре 1-го раунда Кубка Стэнли с «Рейнджерс» (1:3, 0-3).
За 24:06 – лучший показатель среди форвардов «Кэпиталс» (11:47 – в большинстве, 0:13 – в меньшинстве) – у россиянина 4 броска в створ ворот (2 броска заблокировано, 1 – мимо), 4 хита, полезность – «минус 1».
респектище
Тратить большие активы для усиления команды - зачем? Набить 42 шайбы за 2 сезона должен и с этими партнёрами.
в штате Огайо и интересен, прежде всего болельщикам из Коламбуса.
любовь паспортных болельщиков непостоянна, так что в этом плане произошла неплохая очистка.
а условный Тарасенко игрок уровня КХЛ сейчас нравится это тебе или нет
"-чо, сань, устал, ну давай на заслуженный отдых
а я всё команду под нож пущу и на вложенные деньги рукой махну. хрен с ним, что лохом прослыву. ты самое главное молодец во время прочувствовал момент...нашел в себе силы"