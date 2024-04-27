Овечкин без очков 3-й матч подряд в плей-офф: 4 броска, 4 хита против «Рейнджерс» за 24:06 (11:47 – в большинстве)

Александр Овечкин продлил серию без очков до 3 матчей.

Капитан « » не отметился результативными действиями в игре 1-го раунда Кубка Стэнли с « » (1:3, 0-3).

За 24:06 – лучший показатель среди форвардов «Кэпиталс» (11:47 – в большинстве, 0:13 – в меньшинстве) – у россиянина 4 броска в створ ворот (2 броска заблокировано, 1 – мимо), 4 хита, полезность – «минус 1».