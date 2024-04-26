Дмитрий Губерниев: «Верю в СКА в следующем сезоне, а в ЦСКА – нет. Все будут нацелены на реванш»

Дмитрий Губерниев высказался о финале Кубка Гагарина и следующем сезоне.

« » переиграл «Локомотив» в финальной серии Кубка Гагарина со счетом 4-0.

«Это была очень уверенная победа со стороны «Металлурга». То, что сотворил Набоков – он просто кудесник. Наши вратари по обе стороны океана красавцы, прекрасно играют. Честно говоря, я больше ждал от «Локомотива, у которого очень хорошие исполнители.

Очень рад за Магнитогорск и персонально рад за Разина. Могли ли мы представить во времена «Ласкового мая», что станет чемпионом по хоккею? Вот он и стал. Одно дело собрать «Ласковый май», а другое – выиграть . Но Андрей Разин все может. Персонально очень рад за Виктора Рашникова, он меценат и владелец магнитогорского металлургического завода, для него хоккей имеет огромное значение.

Расуждать о том, кто будет фаворитом в следующем сезоне – это гадание на кофейной гуще. Конечно, я ожидаю большего от московских клубов, вообще другого ожидаю от СКА, который нацелен только на победу. Хотя в СКА я верю, а в – нет. Все будут нацелены на реванш в следующем сезоне», – сказал комментатор и телеведущий.