Торонто – Бостон: прогноз на четвертый матч 28 апреля 2024, НХЛ, плей-офф

Рекомендуемые ставки: П2, Ф2 (0), ТБ 6

Счет в серии 1 – 2 (1 : 5, 3 : 2, 2 : 4)

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На третий матч команды вышли так, будто это решающий седьмой поединок серии. Лишь за первый период на двоих было проведено 60 (!) силовых приемов, а за весь матч их набралось 133. Но, главное, что и те, и другие показывали еще и великолепный хоккей на высоких скоростях. Вратарям приходилось выкладываться по полной. «Торонто Мейпл Лифс» в третьем матче подряд обходятся без Вильяма Нюландера, который в поледнем матче регулярного сезона получил травму. Его отсутствие сказывается на игровых связях, но и с ним команде против такого «Бостона» пришлось бы непросто. Первый период оказался безголевым благодаря надежной игре обоих голкиперов. Перед началом плей-офф были опасения насчет Ильи Самсонова, но пока его игра больших нареканий не вызывает. Счет открыл Мэттью Найз, когда шла 34-я минута матча. Вскоре Трент Фредерик смог его сравнять, а в самом начале заключительного отрезка матча Джейк Дебраск в большинстве вывел «Бостон Брюинз» вперед. Ассистентом выступил Брэд Маршанд, которому было суждено стать героем поединка. В середине третьего периода хозяева восстановили паритет, но всего через полминуты Маршанд забросил третью шайбу. Под занавес игры нападающий оформил дубль, когда Самсонова уже не было в воротах. Теперь «кленовым листьям» уступать нельзя. Коэффициенты букмекеров на четвертый матч серии.

победа «Торонто Мейпл Лифс» — от 2,38 (BetBoom) до 2,49 (Лига Ставок)

победа «Бостон Брюинз» — от 2,45 (Pari) до 2,60 (Бетсити)

Где смотреть четвертый матч Торонто – Бостон

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