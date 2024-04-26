Третьяк назвал прошедший сезон КХЛ интересным и непредсказуемым: «Когда ясно, что ЦСКА или СКА будет чемпион, интерес других регионов падает, а сейчас он большой»

Теги Металлург Мг ЦСКА Локомотив СКА ФХР Владислав Третьяк КХЛ Кубок Гагарина Хоккей

Владислав Третьяк назвал прошедший сезон КХЛ интересным и непредсказуемым.

В среду «Металлург» стал трехкратным обладателем Кубка Гагарина, победив в финальной серии «Локомотив» со счетом 4-0.

«Локомотив» дошел достойно до финала, но «Магнитка», видите, обыграла 4-0. Хотелось бы все-таки, чтобы больше матчей было насладиться хорошим хоккеем. Но вообще этот сезон интересный, необычный, непредсказуемый.

Такие команды, как СКА, ЦСКА и другие команды, вылетели в первом раунде, кто-то не попал в плей-офф, но в этом и интерес, потому что, когда все ясно, что ЦСКА или СКА будет чемпион, то интерес других регионов падает, а сейчас он большой, потому что, кто выиграет, никто не знает», – сказал президент ФХР на открытии турнира молодежных команд «Кубок будущего».

Материалы по теме

6 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Да. УРАЛ РУЛИТ! ДОЖДАЛИСЬ!
+5
0
+5
Третьяк наконецто это понял.
+5
-1
+4
Надо же, дошло!
+4
-1
+3
Интрига в спорте всегда хорошо!
+1
0
+1
Теперь точно стало ясно одно , что на востоке хоккей сильнее и любят его больше им там живут
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий