Третьяк назвал прошедший сезон КХЛ интересным и непредсказуемым: «Когда ясно, что ЦСКА или СКА будет чемпион, интерес других регионов падает, а сейчас он большой»
Владислав Третьяк назвал прошедший сезон КХЛ интересным и непредсказуемым.
В среду «Металлург» стал трехкратным обладателем Кубка Гагарина, победив в финальной серии «Локомотив» со счетом 4-0.
«Локомотив» дошел достойно до финала, но «Магнитка», видите, обыграла 4-0. Хотелось бы все-таки, чтобы больше матчей было насладиться хорошим хоккеем. Но вообще этот сезон интересный, необычный, непредсказуемый.
Такие команды, как СКА, ЦСКА и другие команды, вылетели в первом раунде, кто-то не попал в плей-офф, но в этом и интерес, потому что, когда все ясно, что ЦСКА или СКА будет чемпион, то интерес других регионов падает, а сейчас он большой, потому что, кто выиграет, никто не знает», – сказал президент ФХР на открытии турнира молодежных команд «Кубок будущего».