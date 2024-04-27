«Айсбэрен» с Заком Бойчаком и Кормье в 10-й раз стал чемпионом Германии. Клуб не попал в плей-офф в прошлом сезоне
«Айсбэрен» с Заком Бойчаком и Патрисом Кормье стал чемпионом Германии .
В финальной серии клуб из Берлина обыграл «Фиштаун» (4-1, 2:0 в пятом матче).
Титул стал для команды под руководством Сержа Обена 10-м в истории и 3-м за последние 4 сезона. При этом в прошлом году столичный клуб не попал в плей-офф, заняв 11-е место в регулярном чемпионате.
Самым ценным игроком плей-офф был признан форвард Леонард Пфедерль (15 очков в 15 играх, 5+10).
За «Айсбэрен» играют известные по выступлениям за клубы НХЛ и КХЛ защитник Морган Эллис, форварды Зак Бойчак и Патрис Кормье.