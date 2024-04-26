Тортунов о Набокове: «В МХЛ неуверенно играл решающие матчи, но сам себя преодолел»

Борис Тортунов высказался об игре вратаря «Металлурга» Ильи Набокова.

– Вы в старых интервью говорили, что работаете больше по психологии вратарей. Как это проявляется в работе с молодой бригадой «Магнитки»?

– Взять Илью Набокова – он три года в вертикали клуба. Первые два года в МХЛ была явно выражена проблема психологии, надо было понять и разобраться. В первую очередь он сам должен был в себе разобраться, ему подсказывали в этом направлении. Он полностью оснащён технически, это ни у кого сомнений не вызывало и не вызывает, но надо было найти себя в ментальном плане.

– А как эти проблемы проявлялись? Неуверенность в решающих матчах?

– Конечно. Если кто-то следил, то Илья в МХЛ в шестых-седьмых играх неуверенно себя чувствовал, проигрывали матчи зачастую именно из-за его неуверенной игры. Он себя преодолел с помощью тренерского штаба, спортивного директора, капитана команды, сам работал – было много факторов, которые повлияли на то, что он сейчас показывает, – сказал старший тренер вратарей системы «Металлурга».