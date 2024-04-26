Мозякин о «Металлурге» и Кубке Гагарина: «Мы маленькие, быстрые ребята, которые хотели больше победить»

Теги Металлург Мг Сергей Мозякин КХЛ Матч ТВ Хоккей

Сергей Мозякин прокомментировал победу «Металлурга» в Кубке Гагарина.

«Металлург» в среду победил «Локомотив» (2:1) в четвертом матче финальной серии плей‑офф Фонбет Чемпионата КХЛ и выиграл Кубок Гагарина.

– Серию с «Локомотивом» часто сравнивали с серией против ЦСКА 2016 года, когда мало кто ставил на «Металлург». Вы проводили такие параллели?

– Такая же ассоциация была. Команда из Ярославля на ходу, мощная, как ЦСКА. А мы маленькие, быстрые ребята, которые хотели больше победить. Считаю, что заслуженно.

– Самая голодная команда в лиге.

– Да, соглашусь.

– То, что взяли Кубок в родном для себя городе, что‑то значит для вас?

– Тут много друзей, это приятно. Но я ни одного матча не сыграл за этот клуб. Слежу за ними, но нахожусь в другом клубе. Рад, что они были в финале. Достойно боролись. Счет 4-0, но я бы не сказал… У них хорошая, молодая команда, у которой есть будущее, – сказал тренер «Металлурга».

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3 комментария
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Только сохраните команду хотя бы ещё на сезон , не отдавайте никого , особенно ротенбергу . Там у него опять половину команды распускают , соответственно будут гребсти новых игроков
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Ответ Антон Некрасов
Только сохраните команду хотя бы ещё на сезон , не отдавайте никого , особенно ротенбергу . Там у него опять половину команды распускают , соответственно будут гребсти новых игроков
Ключевых игроков сохранят. Я не помню чтобы Ска покупал в прошлом лидеров Металлурга или Ак Барса.
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Ответ Xell
Ключевых игроков сохранят. Я не помню чтобы Ска покупал в прошлом лидеров Металлурга или Ак Барса.
Ну в прошлом году металлург не был чемпионом )
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