Мозякин о «Металлурге» и Кубке Гагарина: «Мы маленькие, быстрые ребята, которые хотели больше победить»

Сергей Мозякин прокомментировал победу «Металлурга» в Кубке Гагарина.

«Металлург» в среду победил «Локомотив» (2:1) в четвертом матче финальной серии плей‑офф Фонбет Чемпионата КХЛ и выиграл Кубок Гагарина.

– Серию с «Локомотивом» часто сравнивали с серией против ЦСКА 2016 года, когда мало кто ставил на «Металлург». Вы проводили такие параллели?

– Такая же ассоциация была. Команда из Ярославля на ходу, мощная, как ЦСКА. А мы маленькие, быстрые ребята, которые хотели больше победить. Считаю, что заслуженно.

– Самая голодная команда в лиге.

– Да, соглашусь.

– То, что взяли Кубок в родном для себя городе, что‑то значит для вас?

– Тут много друзей, это приятно. Но я ни одного матча не сыграл за этот клуб. Слежу за ними, но нахожусь в другом клубе. Рад, что они были в финале. Достойно боролись. Счет 4-0, но я бы не сказал… У них хорошая, молодая команда, у которой есть будущее, – сказал тренер «Металлурга».