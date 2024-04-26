Ротенберг о составе СКА: «Возможны точечные изменения, не более. Нужно усилить линию обороны. По нападающим нет вопросов»

Роман Ротенберг заявил, что в составе СКА возможны точечные изменения.

– Кубок Харламова – насколько это весомый аргумент для Совета директоров СКА, который пройдет в середине мая? Что вам нужно менять?

– За три года мы забросили 604 шайбы. Если честно, по нападающим нет никаких вопросов.

Возможны точечные изменения, не более того. Я считаю, что нам нужно усилить линию обороны.

– А бригада голкиперов?

– Вообще тренер вратарей – это уникальная профессия.

Вы сами понимаете, что таких специалистов найти очень тяжело, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.