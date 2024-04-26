Ротенберг о составе СКА: «Возможны точечные изменения, не более. Нужно усилить линию обороны. По нападающим нет вопросов»

Теги СКА КХЛ Роман Ротенберг Матч ТВ Хоккей

Роман Ротенберг заявил, что в составе СКА возможны точечные изменения.

– Кубок Харламова – насколько это весомый аргумент для Совета директоров СКА, который пройдет в середине мая? Что вам нужно менять?

– За три года мы забросили 604 шайбы. Если честно, по нападающим нет никаких вопросов.

Возможны точечные изменения, не более того. Я считаю, что нам нужно усилить линию обороны.

– А бригада голкиперов?

– Вообще тренер вратарей – это уникальная профессия.

Вы сами понимаете, что таких специалистов найти очень тяжело, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

7 комментариев
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Тренером вратарей можете меня взять. Я просмотрел 800 матчей и даже видел, как Третьяк играет.
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Знаем мы эти точечные. Скупать пол лиги
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Какая оборона?? Ты же недавно говорил про игры со множеством голов.
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Рад бы многих подписать.Сделать в каждом городе состав СКА чтоб самолётных ног не было.Но руки загребуки теряет влияние наКХЛ.
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Тренерскую линию не помешало бы усилить
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Можно меня тоже в тренеры? Я Коноваленко застал.))
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Понятно, когда оподливился в ПО, самое время считать количество забитых шайб при своём руководстве. Иногда становится понятно, почему так не любят евреев.
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