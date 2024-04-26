Зарипов о решении участвовать в праймериз «Единой России»: «Мой шаг в Госсовет – обдуманное решение. Он направлен на помощь спортсменам»

Данис Зарипов высказался о решении участвовать в праймериз «Единой России».

Пятикратный обладатель Кубка Гагарина ответил на вопросы после матча за команду «Дизель» из Луганска против казанской «Стрелы».

– На днях вы стало известно, что вы будете участвовать в праймериз «Единой России» и можете стать депутатом Госсовета РТ. Многие ждали, что вы займете должность в « ». Означает ли это, что в клубе вас не будет?

– Это не говорит о том, что я не смогу совмещать. Мой шаг в Госсовет направлен для помощи спортсменам. Я считаю, что это обдуманное и обоснованное решение. В любой структуре нужна связь между государством и спортивными организациями. Сейчас необходимо выстроить верное сотрудничество.

– Находитесь ли на контакте с «Ак Барсом» и следите ли за новостями из клуба?

– Конечно, я на контакте и слежу за новостями. Работаем в положительном ключе.

– В чем посыл сегодняшнего мероприятия?

– Сегодняшнее мероприятие не ограничится одним днем. Мы привезли ребят из Луганска, спасибо за помощь в организации федерации хоккея РТ. Они встретили ребят, выделили им шикарные условия на базе «Динамо», организовали плотную экскурсионную программу. Плюс у них были ежедневные тренировки на льду. По отзывам, они даже не ждали такой встречи. Также ежедневно посещают разные локации в городе, знакомятся с Казанью.

Сегодня прошел матч между луганским «Дизелем» и казанской «Стрелой». Здорово, что Илья Вольфсон поддержал наш матч и вышел на лед. Также с нами был Никита Лямкин, он тоже принимал участие в матче. Мы все вместе выступали за команду «Дизель».

В радость ребятам мы показали наши профессиональные навыки. Поиграли в удовольствие, ребятки счастливы. Конечно, «Стрела» подрасстроилась, но ничего: без поражений не бывает побед, а их хоккейный путь только начинается, – цитирует Зарипова «Бизнес Online».