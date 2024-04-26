Зарипов о решении участвовать в праймериз «Единой России»: «Мой шаг в Госсовет – обдуманное решение. Он направлен на помощь спортсменам»

Теги Ак Барс Данис Зарипов КХЛ Политика Хоккей

Данис Зарипов высказался о решении участвовать в праймериз «Единой России».

Пятикратный обладатель Кубка Гагарина ответил на вопросы после матча за команду «Дизель» из Луганска против казанской «Стрелы». 

– На днях вы стало известно, что вы будете участвовать в праймериз «Единой России» и можете стать депутатом Госсовета РТ. Многие ждали, что вы займете должность в «Ак Барсе». Означает ли это, что в клубе вас не будет? 

– Это не говорит о том, что я не смогу совмещать. Мой шаг в Госсовет направлен для помощи спортсменам. Я считаю, что это обдуманное и обоснованное решение. В любой структуре нужна связь между государством и спортивными организациями. Сейчас необходимо выстроить верное сотрудничество.

– Находитесь ли на контакте с «Ак Барсом» и следите ли за новостями из клуба?

– Конечно, я на контакте и слежу за новостями. Работаем в положительном ключе. 

– В чем посыл сегодняшнего мероприятия?

– Сегодняшнее мероприятие не ограничится одним днем. Мы привезли ребят из Луганска, спасибо за помощь в организации федерации хоккея РТ. Они встретили ребят, выделили им шикарные условия на базе «Динамо», организовали плотную экскурсионную программу. Плюс у них были ежедневные тренировки на льду. По отзывам, они даже не ждали такой встречи. Также ежедневно посещают разные локации в городе, знакомятся с Казанью.

Сегодня прошел матч между луганским «Дизелем» и казанской «Стрелой». Здорово, что Илья Вольфсон поддержал наш матч и вышел на лед. Также с нами был Никита Лямкин, он тоже принимал участие в матче. Мы все вместе выступали за команду «Дизель».

В радость ребятам мы показали наши профессиональные навыки. Поиграли в удовольствие, ребятки счастливы. Конечно, «Стрела» подрасстроилась, но ничего: без поражений не бывает побед, а их хоккейный путь только начинается, – цитирует Зарипова «Бизнес Online».

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9 комментариев
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Лучше б тренером пошёл пацанов тренеровать(Разин с этого начинал)
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да когда идут в депутаты все о народе обещают думать.а потом чёт резко забывают.а че мало спортсменов в думе че они надумаете о спортсменах.а как-же обыкновенный народ он тоже хочет чтоб о нем думали.Зарипов хороший спортсменов.но не верю.будет в думе бизнес попрёт.
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Опять курнул что ли? Думали после хоккея остановится,а он вообще крепко присел на наркоту.
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Не зря же в доверенных лицах у пересидента числился, вот и благодарность от Михал Иваныча.
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Этот хоть о спортсменах думает!!! А не о народе.
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Раз в политике, то и забудь о спорте. Заря, сохрани имя для юных спортсменов.
Вон великий Третьяк был, все пацаны только и хотели быть вратарем и номера прибить себе. А сейчас о нём ни слова и номер его не берут.
Боюсь и с нашим Зариповым пятикратным кубковый чемпионом так будет.
Политика это не для спортсменов.
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Всей его жизнью рулит жена еще со времен ЧМЗ. И это явно её идея. А он всегда был обычным тихим парнем, который умел только шайбу гонять.
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На зп себе.
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