«Динамо» подтвердило подписание контракта с 17-летним Рябкиным на три года. Форварда могут выбрать на драфте НХЛ-2025

Теги Алексей Сопин фото НХЛ Драфт НХЛ КХЛ Динамо Иван Рябкин Хоккей

Иван Рябкин подписал первый профессиональный контракт с «Динамо».

Соглашение 17-летнего хоккеиста и клуба рассчитано на три года.

«Наш клуб всегда стремиться к высоким целям и достижениям. Однако, кроме этого, миссия московского «Динамо» – развитие молодых игроков во благо нашего хоккея.

Имя Ивана Рябкина у всех на устах. Нападающий прекрасно себя проявил в молодежке. Теперь же у Ивана новый вызов.

Все мы рассчитываем, что он сможет пробиться в первую команду в новом сезоне, однако выданные авансы нужно подтвердить. Впереди у Ивана плодотворное лето.

Со своей стороны скажу, что наша задача – создать все условия для того, чтобы игроки не уезжали за океан в раннем возрасте и радовали наших болельщиков в КХЛ», – сказал спортивный директор «Динамо» Алексей Сопин.

В прошедшем сезоне Иван Рябкин набрал 58 (24+34) очков при полезности «плюс 32» в 44 матчах Olimpbet Молодежной хоккейной лиги при среднем игровом времени 17:56. Он поделил первое место с Артемом Ивановым в списке лучших бомбардиров команды.

В плей-офф Рябкин провел 5 игр и отметился 6 (1+5) баллами при полезности «плюс 2» и среднем игровом времени 22:38.

В рейтинге драфта НХЛ-2025, который опубликовал The Athletic, хоккеист занял пятую позицию.

Фото: официальный телеграм-канал «Динамо»

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