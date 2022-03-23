Агент Паремузов о ситуации в КХЛ: «В плане финансового обсуждения контрактов клубы взяли вполне понятную паузу»

Сергей Паремузов сообщил, что клубы приостановили финансовое обсуждение контрактов.

«У меня пока информация, что клубы в плане финансового обсуждения контрактов взяли вполне понятную паузу. Контрактная история не началась.

По легионерам моя точка зрения такова, что никто им не будет запрещать сюда приезжать, а что касается европейских историй, то здесь у каждого своя песня.

Например, в Латвии сейчас запретили играть россиянам, а в Швеции – нет. Повторюсь, здесь отдельная история везде», – сказал агент.