Агент Паремузов о ситуации в КХЛ: «В плане финансового обсуждения контрактов клубы взяли вполне понятную паузу»

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Сергей Паремузов сообщил, что клубы КХЛ приостановили финансовое обсуждение контрактов.

«У меня пока информация, что клубы в плане финансового обсуждения контрактов взяли вполне понятную паузу. Контрактная история не началась.

По легионерам моя точка зрения такова, что никто им не будет запрещать сюда приезжать, а что касается европейских историй, то здесь у каждого своя песня.

Например, в Латвии сейчас запретили играть россиянам, а в Швеции – нет. Повторюсь, здесь отдельная история везде», – сказал агент.

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