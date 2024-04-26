Ротенберг заявил о вызове 5 игроков «СКА-1946» в «Россию 25». В составе сборной – 22 хоккеиста системы СКА

Теги СКА КХЛ СКА-1946 Роман Ротенберг Арсений Коромыслов сборная России U25 Иван Выдренков Семен Синяткин Хоккей

Пять игроков молодежной команды СКА сыграют за сборную «России 25».

Главный тренер национальной команды Роман Ротенберг сообщил, что Арсений Коромыслов, Иван Выдренков, Григорий Осипов, Владислав Романов и Семен Синяткин вызваны в состав «России 25».

Хоккеисты в составе «СКА-1946» стали обладателями Кубка Харламова, обыграв «Локо» (4-1 в серии). Романов был признан самым ценным игроком плей-офф.

«Мы каждый день работаем над прогрессом нашей молодежи и всегда рады дать шанс тем ребятам, которые готовы проявить себя.

Рад сообщить о решении вызвать в сборную России парней из «СКА-1946», которые вчера выиграли Кубок Харламова. Арсений Коромыслов, Иван Выдренков, Григорий Осипов, Владислав Романов и Семен Синяткин показали зрелую игру, способность к быстрому прогрессу и огромную трудоспособность.

Рассчитываю, что и на уровне сборной они продолжат демонстрировать свои лучшие качества.

Уверен, что ребята готовы сделать еще несколько шагов вперед и вверх и на деле помочь российской команде в традиционном майском турне. Работаем дальше!» – написал Роман Ротенберг.

Ранее был опубликован состав сборной «России 25» на матчи против команд Казахстана и Беларуси. В него было включено 17 игроков системы СКА. С добавлением пяти игроков теперь в составе сборной 22 хоккеиста системы петербуржцев.

11 комментариев
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Переименуйте это недоразумение в сборную СКА
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17 хоккеистов из клуба, который вылетел во втором раунде.....
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Ну теперь грозные Беларусь и Казахи получат по полной. Мы отыграемся за то что нас не зовут на ЧМ
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Ну что ветераны, Майоров, Михайлов, Юрзинов, правда ведь это сборная России? Начинайте свою песню о самом талантливом тренере России.
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Карманная сборная роттенберга
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Ответ Иосиф Сталин
Переименуйте это недоразумение в сборную СКА
он в открытую даёт понять.что если вы не в системе ска.то всборнкю не попасть.хоть ты сто раз овечкин.вот такой он редиска
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СКА-25
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Слава богу никого из Торпедо нет в этом недоразумении.
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Довели хотя бы с ними средний возраст России-25 ниже 25 лет или еще пока нет?)))
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"22 хоккеиста системы петербуржцев". "Как я и говорил, система работает", - сказал Р. Ротенберг.
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