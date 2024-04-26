Ротенберг заявил о вызове 5 игроков «СКА-1946» в «Россию 25». В составе сборной – 22 хоккеиста системы СКА

Пять игроков молодежной команды СКА сыграют за сборную «России 25».

Главный тренер национальной команды Роман Ротенберг сообщил, что Арсений Коромыслов, Иван Выдренков, Григорий Осипов, Владислав Романов и Семен Синяткин вызваны в состав «России 25».

Хоккеисты в составе « » стали обладателями Кубка Харламова, обыграв «Локо» (4-1 в серии). Романов был признан самым ценным игроком плей-офф.

«Мы каждый день работаем над прогрессом нашей молодежи и всегда рады дать шанс тем ребятам, которые готовы проявить себя.

Рад сообщить о решении вызвать в сборную России парней из «СКА-1946», которые вчера выиграли Кубок Харламова. , Иван Выдренков, Григорий Осипов, Владислав Романов и Семен Синяткин показали зрелую игру, способность к быстрому прогрессу и огромную трудоспособность.

Рассчитываю, что и на уровне сборной они продолжат демонстрировать свои лучшие качества.

Уверен, что ребята готовы сделать еще несколько шагов вперед и вверх и на деле помочь российской команде в традиционном майском турне. Работаем дальше!» – написал .

Ранее был опубликован состав сборной «России 25» на матчи против команд Казахстана и Беларуси. В него было включено 17 игроков системы СКА. С добавлением пяти игроков теперь в составе сборной 22 хоккеиста системы петербуржцев.