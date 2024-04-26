Дмитрий Губерниев: «Набоков пишет историю российского хоккея. С таким вратарем и мастерством «Металлург» был обречен на успех»
Дмитрий Губерниев высказался о завоевании «Металлургом» Кубка Гагарина.
«Илья Набоков – это человек, который пишет в воротах историю магнитогорского и российского хоккея. Потому что так играть, с таким вратарем, на таком кураже, с таким мастерством «Металлург» был обречен на успех.
Я поздравляю команду. Но во многом итоги этого Кубка Гагарина были все же неожиданными. Фиаско московских команд, неудача СКА такая ранняя. Как известно, я с детства очень симпатизирую ленинградскому хоккею. С интересом буду ждать развития событий следующего сезона.
Но сейчас все внимание к сборной, и, черт побери, мы по-прежнему отстранены, но тем не менее смотреть, следить за турне, за нашими лучшими хоккеистами, нашей молодежью будет очень интересно», – сказал телеведущий и комментатор.