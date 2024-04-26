Дмитрий Губерниев: «Набоков пишет историю российского хоккея. С таким вратарем и мастерством «Металлург» был обречен на успех»

Теги Металлург Мг Дмитрий Губерниев КХЛ Кубок Гагарина Илья Набоков Хоккей

Дмитрий Губерниев высказался о завоевании «Металлургом» Кубка Гагарина.

«Илья Набоков – это человек, который пишет в воротах историю магнитогорского и российского хоккея. Потому что так играть, с таким вратарем, на таком кураже, с таким мастерством «Металлург» был обречен на успех.

Я поздравляю команду. Но во многом итоги этого Кубка Гагарина были все же неожиданными. Фиаско московских команд, неудача СКА такая ранняя. Как известно, я с детства очень симпатизирую ленинградскому хоккею. С интересом буду ждать развития событий следующего сезона.

Но сейчас все внимание к сборной, и, черт побери, мы по-прежнему отстранены, но тем не менее смотреть, следить за турне, за нашими лучшими хоккеистами, нашей молодежью будет очень интересно», – сказал телеведущий и комментатор.

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3 комментария
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И тут подмазался .
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Губерниев на хоккей подсел что-ли?
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Ответ Алексей Тор
Губерниев на хоккей подсел что-ли?
На майонез))
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