«Рейнджерс» пока в одну калитку выносят «Вашингтон». Терещенко о серии плей-офф НХЛ

Теги Рейнджерс Вашингтон Кубок Стэнли Алексей Терещенко НХЛ Чемпионат.com Хоккей

Алексей Терещенко высказался о серии между «Вашингтоном» и «Рейнджерс».

«Рейнджерс» ведут в серии 2-0.

– За счет чего «Вашингтон» мог бы зацепиться за серию с «Рейнджерс»?

– Сложно сказать. Я не вижу предпосылок, за счет чего «Вашингтон» может зацепиться. «Рейнджерс» их просто переигрывает. 

– Как-то очень неоптимистично для «Вашингтона».

– Как есть. Переигрывают «Вашингтон», правда. Вроде и по броскам примерно равное количество. Но как-то тяжело прям даются голы «Вашингтону», очень тяжело. «Нью-Йорк» пока в одну калитку выносит «Вашингтон», – сказал трехкратный чемпион мира по хоккею и обладатель Кубка Гагарина.

Материалы по теме

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий