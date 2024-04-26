«Рейнджерс» пока в одну калитку выносят «Вашингтон». Терещенко о серии плей-офф НХЛ
Алексей Терещенко высказался о серии между «Вашингтоном» и «Рейнджерс».
«Рейнджерс» ведут в серии 2-0.
– За счет чего «Вашингтон» мог бы зацепиться за серию с «Рейнджерс»?
– Сложно сказать. Я не вижу предпосылок, за счет чего «Вашингтон» может зацепиться. «Рейнджерс» их просто переигрывает.
– Как-то очень неоптимистично для «Вашингтона».
– Как есть. Переигрывают «Вашингтон», правда. Вроде и по броскам примерно равное количество. Но как-то тяжело прям даются голы «Вашингтону», очень тяжело. «Нью-Йорк» пока в одну калитку выносит «Вашингтон», – сказал трехкратный чемпион мира по хоккею и обладатель Кубка Гагарина.