Демидов о сравнениях с Кучеровым: «Приятно. Но Кучеров – это Кучеров. А я – Демидов»

Теги СКА Тампа-Бэй НХЛ Драфт НХЛ КХЛ МХЛ СКА-1946 Никита Кучеров Чемпионат.com Иван Демидов Хоккей

Иван Демидов отреагировал на сравнения с Никитой Кучеровым.

– В Канаде вас начинают сравнивать с Никитой Кучеровым. Как относитесь к такому?

– Конечно, приятно. Но Никита Кучеров – это Никита Кучеров. А я – Иван Демидов. Сравнивать – дело экспертов. Мое дело – выходить и показывать лучший хоккей.

– Едете на драфт?

– Да.

– Есть команда, в которой хотелось бы оказаться?

– Пока что я здесь, со «СКА-1946». Еще не думал об этом, – сказал форвард СКА.

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