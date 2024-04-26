Демидов о сравнениях с Кучеровым: «Приятно. Но Кучеров – это Кучеров. А я – Демидов»
Иван Демидов отреагировал на сравнения с Никитой Кучеровым.
– В Канаде вас начинают сравнивать с Никитой Кучеровым. Как относитесь к такому?
– Конечно, приятно. Но Никита Кучеров – это Никита Кучеров. А я – Иван Демидов. Сравнивать – дело экспертов. Мое дело – выходить и показывать лучший хоккей.
– Едете на драфт?
– Да.
– Есть команда, в которой хотелось бы оказаться?
– Пока что я здесь, со «СКА-1946». Еще не думал об этом, – сказал форвард СКА.