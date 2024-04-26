Демидов о сравнениях с Кучеровым: «Приятно. Но Кучеров – это Кучеров. А я – Демидов»

Иван Демидов отреагировал на сравнения с Никитой Кучеровым.

– В Канаде вас начинают сравнивать с Никитой Кучеровым. Как относитесь к такому?

– Конечно, приятно. Но – это Никита Кучеров. А я – . Сравнивать – дело экспертов. Мое дело – выходить и показывать лучший хоккей.

– Едете на драфт?

– Да.

– Есть команда, в которой хотелось бы оказаться?

– Пока что я здесь, со «СКА-1946». Еще не думал об этом, – сказал форвард СКА.