Юрзинов об успехе «СКА-1946»: «Санкт-Петербург – город хоккея. Там мощная игровая система, большое внимание уделяется молодежи. Целый пласт талантов набирает ход»

Теги Локомотив СКА Владимир Юрзинов КХЛ МХЛ Кубок Гагарина СКА-1946 Локо Кубок Харламова Хоккей

Владимир Юрзинов высказался о победе «СКА-1946» в розыгрыше Кубка Харламова.

– Ярославль проиграл в двух финалах – КХЛ и МХЛ. Обидная неудача?

– С большой симпатией отношусь к «Локомотиву» и всей системе ярославского хоккея. В свое время проработал в «Локомотиве» два года, а мой сын в роли помощника Владимира Вуйтека дважды становился в Ярославле чемпионом страны.

В этом сезоне Ярославль двойным финалом подтвердил свой уровень. Немного не сложилась серия с «Магниткой», она быстро завершилась, и Ярославль получил возможность выставить на серию со «СКА-1946» нескольких игроков «Локомотива». Но и это не помогло.

– Сейчас вы консультатнт в системе СКА, триумф «1946-х» – сюрприз?

– Санкт-Петербург – город хоккея, там мощная игровая система, очень большое внимание уделяется молодежи. Даже Ярославль с его огромным потенциалом не смог ничего сделать с молодежным СКА, это показатель.

Я вам скажу, что сегодня в составе «1946-х» набирает ход целый пласт талантливейшей молодежи. Словно вернулся в московское «Динамо» начала 90-х годов, когда каждый год благодаря продуманной работе у нас выпускалась целая группа будущих звезд мирового хоккея. Надо это ценить – и брать пример!

Кстати, очень хорошо, что этих ребят из молодежки пригласили во взрослую сборную России на майское турне. Не сомневаюсь, что оно подхватит темп КХЛ, ВХЛ и МХЛ, пройдет на высоком уровне. Май – время сборных, аншлаги гарантированы! – сказал бывший тренер сборной СССР.

5 комментариев
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и сколько своих игроков заиграло в СКА?
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Эххх и Юрзинов туда же...дифирамбы Ска поет...
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так еще бы. тренерская школа какая. один йося марин чего стоит!
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Парни конечно молодцы.
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Ответ gans.gans.73
Эххх и Юрзинов туда же...дифирамбы Ска поет...
Он если что в штаб СКА входит
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