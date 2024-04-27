Юрзинов об успехе «СКА-1946»: «Санкт-Петербург – город хоккея. Там мощная игровая система, большое внимание уделяется молодежи. Целый пласт талантов набирает ход»

Владимир Юрзинов высказался о победе «СКА-1946» в розыгрыше Кубка Харламова.

– Ярославль проиграл в двух финалах – КХЛ и . Обидная неудача?

– С большой симпатией отношусь к «Локомотиву» и всей системе ярославского хоккея. В свое время проработал в « » два года, а мой сын в роли помощника Владимира Вуйтека дважды становился в Ярославле чемпионом страны.

В этом сезоне Ярославль двойным финалом подтвердил свой уровень. Немного не сложилась серия с «Магниткой», она быстро завершилась, и Ярославль получил возможность выставить на серию со « » нескольких игроков «Локомотива». Но и это не помогло.

– Сейчас вы консультатнт в системе СКА, триумф «1946-х» – сюрприз?

– Санкт-Петербург – город хоккея, там мощная игровая система, очень большое внимание уделяется молодежи. Даже Ярославль с его огромным потенциалом не смог ничего сделать с молодежным СКА, это показатель.

Я вам скажу, что сегодня в составе «1946-х» набирает ход целый пласт талантливейшей молодежи. Словно вернулся в московское «Динамо» начала 90-х годов, когда каждый год благодаря продуманной работе у нас выпускалась целая группа будущих звезд мирового хоккея. Надо это ценить – и брать пример!

Кстати, очень хорошо, что этих ребят из молодежки пригласили во взрослую сборную России на майское турне. Не сомневаюсь, что оно подхватит темп , ВХЛ и МХЛ, пройдет на высоком уровне. Май – время сборных, аншлаги гарантированы! – сказал бывший тренер сборной СССР.