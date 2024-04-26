Третьяк о чемпионстве «Металлурга»: «Заметьте, легионеры не нужны, главные герои – россияне. Подход вызывает симпатии, ФХР его приветствует»

Владислав Третьяк считает, что «Металлург» подает пример правильного развития клуба.

«Металлург» выиграл Кубок Гагарина в сезоне КХЛ, обыграв «Локомотив» со счетом 4-0 в финальной серии.

«Победа « » – это плюс для всего нашего хоккея. Потому что клуб подает пример правильного развития.

Качественная работа с молодежью. Доверие своим воспитанникам. Такой подход вызывает симпатии, ФХР его приветствует.

Поэтому мы рады, что выиграл «Металлург». Заметьте, что для победы в Кубке Гагарина оказались не нужны легионеры, главными героями стали российские игроки.

Примеры того, как хорошо «Металлург» работает с молодежью. Нападающие Силантьев и первый год играли на уровне и прямо по ходу плей‑офф закрепились сразу в первой тройке, невероятно прогрессировали. Силантьев вообще стал вторым бомбардиром плей‑офф.

А в регулярном чемпионате классно раскрылся Юров, лучший бомбардир «Металлурга». Он играет центрального нападающего, дефицитное амплуа.

Здорово, что «Магнитка» превращает одаренных игроков в настоящих звезд – это плюс для всего чемпионата, для всего нашего хоккея.

Не будем обижать «Локомотив». Они тоже работают системно, много лет наигрывают выпускников своей детской школы, доверяют молодежи.

Да, в этом году в финале не повезло, не получилось эффективно сыграть в атаке, «Металлург» была сильнее.

Но все равно « » заслуженно вышел в финал, их подход к развитию русских хоккеистов также нам симпатичен», – сказал президент ФХР Владислав Третьяк.