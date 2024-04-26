Третьяк о чемпионстве «Металлурга»: «Заметьте, легионеры не нужны, главные герои – россияне. Подход вызывает симпатии, ФХР его приветствует»

Теги Металлург Мг Локомотив ФХР Владислав Третьяк КХЛ Кубок Гагарина лимит на легионеров Матч ТВ Данила Юров Роман Канцеров Дмитрий Силантьев Хоккей

Владислав Третьяк считает, что «Металлург» подает пример правильного развития клуба.

«Металлург» выиграл Кубок Гагарина в сезоне КХЛ, обыграв «Локомотив» со счетом 4-0 в финальной серии.

«Победа «Металлургу» – это плюс для всего нашего хоккея. Потому что клуб подает пример правильного развития.

Качественная работа с молодежью. Доверие своим воспитанникам. Такой подход вызывает симпатии, ФХР его приветствует.

Поэтому мы рады, что выиграл «Металлург». Заметьте, что для победы в Кубке Гагарина оказались не нужны легионеры, главными героями стали российские игроки.

Примеры того, как хорошо «Металлург» работает с молодежью. Нападающие Силантьев и Канцеров первый год играли на уровне КХЛ и прямо по ходу плей‑офф закрепились сразу в первой тройке, невероятно прогрессировали. Силантьев вообще стал вторым бомбардиром плей‑офф.

А в регулярном чемпионате классно раскрылся Юров, лучший бомбардир «Металлурга». Он играет центрального нападающего, дефицитное амплуа.

Здорово, что «Магнитка» превращает одаренных игроков в настоящих звезд – это плюс для всего чемпионата, для всего нашего хоккея.

Не будем обижать «Локомотив». Они тоже работают системно, много лет наигрывают выпускников своей детской школы, доверяют молодежи.

Да, в этом году в финале не повезло, не получилось эффективно сыграть в атаке, «Металлург» была сильнее.

Но все равно «Локомотив» заслуженно вышел в финал, их подход к развитию русских хоккеистов также нам симпатичен», – сказал президент ФХР Владислав Третьяк.

13 комментариев
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А почему никто Разина не поздравляет с победой в Кубке Гагарина? Быков поздравил. А где Назаров, Кожевников, Юдин, Юрзинов, Черкас??? Или они только Ротенберга хотели поздравлять? Что за отношения в нашем хоккее? Облизывать сынка в очередь становятся. Как только выиграл "неугодный", языки в одном месте. Это нормально для нашего хоккея?
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Идите на пенсию уже
Сколько можно позориться
ФХР не нужно от слова совсем года так до 2028 минимум
+7
-3
+4
А как же Пресс, признанный в финальной серии лучшим защитником?..
А как же Джонсон, который чесал на точке лучше всех и укатывал в нижних звеньях соперников, чтобы верхним было проще?..
+6
-3
+3
А когда то на человека был похож
+5
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+2
Легионеры не нужны говорите? Давайте в качестве эксперимента разрешим всем командам легионеров набирать, а Металлургу запретим. Станет ли ММГ чемпионом или нет?)
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Кто о чём,а Третьяк о легионерах(другой работы у ФХР же нет)
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Вы получается тоже не нужны, штаны протираете
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Ответ Pink Floyd1276
Путин поздравил, а приверженцы не последовали за своим царем - странно.
Путин Рашникова поздравлял. И то, "я вам звонил, вы были заняты". Напиши поздравления и дело с концом, не надо додумывать и пороть отсебятину.
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Логики ноль.Ну насмешил "голова- шайба" . Сейчас во всех клубах минимум легионеров по определению.Да и выиграл как раз Металлург ,в котором легионеров всё равно больше , чем в проигравшем Локомотиве
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А вот если б эту молодежь на чемпионат мира??? Вынесли бы все кому не лень. «Третяк» хватит нам сказки в уши лить. Все итак знают, что мы ниже плинтуса. Везде
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Ответ Melnikov1968
А почему никто Разина не поздравляет с победой в Кубке Гагарина? Быков поздравил. А где Назаров, Кожевников, Юдин, Юрзинов, Черкас??? Или они только Ротенберга хотели поздравлять? Что за отношения в нашем хоккее? Облизывать сынка в очередь становятся. Как только выиграл "неугодный", языки в одном месте. Это нормально для нашего хоккея?
Путин поздравил, а приверженцы не последовали за своим царем - странно.
+1
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