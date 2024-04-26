Кожевников о Федотове: «Они с агентом, видимо, хотели швырнуть ЦСКА. Есть много вариантов попасть в милость армии, можно сделать что-то для страны»

Теги ЦСКА КХЛ Александр Кожевников Иван Федотов Хоккей

Александр Кожевников высказался о ситуации с Иваном Федотовым.

– История с Федотовым закончилась. Считаете, стоило ли начинать все эти конфликты с ИИХФ, учитывая, что он так и не вышел на свой уровень, а в итоге уехал в НХЛ?

– Поехал и поехал. Дай Бог, чтобы таланта ему хватило. Он объяснил всем, что он хочет кому-то что-то доказать. Пускай докажет, а потом будем выводы делать. Поднимется – молодец. Может, он там научится шайбу выбрасывать из зоны – это будет офигительная вещь. А то как он не выбросит шайбу – все время гол. Посмотрим на их вратарскую школу.

– Так надо было идти на эти конфликты?

– Я не знаю. Надо было отслужить в армии, были возможности – он этого не сделал. Ну кто в этом виноват? Есть много вариантов попасть в милость армии по юридическому статусу. Есть институты, всякие возможности.

Можно что-то делать для страны, и люди будут вам благодарны и делать вам поблажки. Он этого не захотел. Они с агентом, видимо, хотели швырнуть клуб, – сказал двукратный олимпийский чемпион.

Напомним, в августе 2023 года ИИХФ дисквалифицировала Ивана Федотова на четыре месяца из-за подписания контракта с ЦСКА. Федерация признала соглашение с армейцами недействительным.

Контракт Федотова с «Филадельфией» оставался в силе. Иван отыграл сезон-2023/2024 за армейский клуб, после чего отправился в НХЛ.

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9 комментариев
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Перечитал, Кожева похоже там языком уже еле ворочает...
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Ваня отслужил за всех российских хоккеистов.
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Передайте Саше, что завтра рабочий день
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Ивану клюшка всегда была лишней и раньше её терял! А теперь и ловушка мешает играть Дай Бог что бы восстановился!
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А почему же раньше Федотова никто не трогал, пока он играл за цска? Времени было более чем достаточно, но резко армии он понадобился именно в тот момент. Федотов и сам накосячил из-за своей инфантильности, спору нет, но такая резкость в действиях цска аккурат после того, как его контракт закончился и когда он подписал соглашение с другим клубом, мягко говоря, наводит на определенные мысли
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Очень не красиво...очень...
И это бывший хоккеист
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Надо было отслужить? Тогда почему это сделал один Федотов? Почему другие хоккеисты никогда этого не делали?
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Санта-Барбара какая-то, пора перевернуть страницу. Человек уже задействован за другой клуб, посмотрим на него в НХЛ в следующем сезоне.
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