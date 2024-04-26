Кожевников о Федотове: «Они с агентом, видимо, хотели швырнуть ЦСКА. Есть много вариантов попасть в милость армии, можно сделать что-то для страны»

Александр Кожевников высказался о ситуации с Иваном Федотовым.

– История с Федотовым закончилась. Считаете, стоило ли начинать все эти конфликты с ИИХФ, учитывая, что он так и не вышел на свой уровень, а в итоге уехал в НХЛ?

– Поехал и поехал. Дай Бог, чтобы таланта ему хватило. Он объяснил всем, что он хочет кому-то что-то доказать. Пускай докажет, а потом будем выводы делать. Поднимется – молодец. Может, он там научится шайбу выбрасывать из зоны – это будет офигительная вещь. А то как он не выбросит шайбу – все время гол. Посмотрим на их вратарскую школу.

– Так надо было идти на эти конфликты?

– Я не знаю. Надо было отслужить в армии, были возможности – он этого не сделал. Ну кто в этом виноват? Есть много вариантов попасть в милость армии по юридическому статусу. Есть институты, всякие возможности.

Можно что-то делать для страны, и люди будут вам благодарны и делать вам поблажки. Он этого не захотел. Они с агентом, видимо, хотели швырнуть клуб, – сказал двукратный олимпийский чемпион.

Напомним, в августе 2023 года ИИХФ дисквалифицировала Ивана Федотова на четыре месяца из-за подписания контракта с ЦСКА. Федерация признала соглашение с армейцами недействительным.

Контракт Федотова с «Филадельфией» оставался в силе. Иван отыграл сезон-2023/2024 за армейский клуб, после чего отправился в НХЛ.