Кожевников о Федотове: «Они с агентом, видимо, хотели швырнуть ЦСКА. Есть много вариантов попасть в милость армии, можно сделать что-то для страны»
Александр Кожевников высказался о ситуации с Иваном Федотовым.
– История с Федотовым закончилась. Считаете, стоило ли начинать все эти конфликты с ИИХФ, учитывая, что он так и не вышел на свой уровень, а в итоге уехал в НХЛ?
– Поехал и поехал. Дай Бог, чтобы таланта ему хватило. Он объяснил всем, что он хочет кому-то что-то доказать. Пускай докажет, а потом будем выводы делать. Поднимется – молодец. Может, он там научится шайбу выбрасывать из зоны – это будет офигительная вещь. А то как он не выбросит шайбу – все время гол. Посмотрим на их вратарскую школу.
– Так надо было идти на эти конфликты?
– Я не знаю. Надо было отслужить в армии, были возможности – он этого не сделал. Ну кто в этом виноват? Есть много вариантов попасть в милость армии по юридическому статусу. Есть институты, всякие возможности.
Можно что-то делать для страны, и люди будут вам благодарны и делать вам поблажки. Он этого не захотел. Они с агентом, видимо, хотели швырнуть клуб, – сказал двукратный олимпийский чемпион.
Напомним, в августе 2023 года ИИХФ дисквалифицировала Ивана Федотова на четыре месяца из-за подписания контракта с ЦСКА. Федерация признала соглашение с армейцами недействительным.
Контракт Федотова с «Филадельфией» оставался в силе. Иван отыграл сезон-2023/2024 за армейский клуб, после чего отправился в НХЛ.
И это бывший хоккеист