Карбери о дебюте Мирошниченко в плей-офф НХЛ: «Ему не обязательно спасать мир. Мы не ожидаем, что он станет лучшим игроком. Нам просто нужна его энергия»

Тренер «Вашингтона» сообщил, что Иван Мирошниченко дебютирует в плей-офф НХЛ.

«Миро – зрелый молодой человек, сыграл достаточно матчей на этом уровне. Мы много говорили с ним о том, что происходит. Он присутствовал на всех собраниях, даже на некоторых отдельных встречах индивидуально.

Так что я не ожидаю, что [его дебют] станет огромным шоком. Я хочу, чтобы он подарил нам несколько хороших минут и придал нам энергии.

Ему не обязательно спасать мир. Мы не ждем, что он придет и станет лучшим хоккеистом на льду или сделает что-то выдающееся. Нам просто нужна его энергия, конкурентоспособность и его игровое время», – сказал Спенсер Карбери.

Третий матч серии «Рейнджерс» — «Вашингтон» состоится 27 апреля в 2:00 по московскому времени. Сейчас счет в серии 2-0 в пользу команды из Нью-Йорка.