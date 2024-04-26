Карбери о дебюте Мирошниченко в плей-офф НХЛ: «Ему не обязательно спасать мир. Мы не ожидаем, что он станет лучшим игроком. Нам просто нужна его энергия»

Теги Вашингтон Кубок Стэнли НХЛ Иван Мирошниченко Спенсер Карбери Хоккей

Тренер «Вашингтона» сообщил, что Иван Мирошниченко дебютирует в плей-офф НХЛ.

«Миро – зрелый молодой человек, сыграл достаточно матчей на этом уровне. Мы много говорили с ним о том, что происходит. Он присутствовал на всех собраниях, даже на некоторых отдельных встречах индивидуально.

Так что я не ожидаю, что [его дебют] станет огромным шоком. Я хочу, чтобы он подарил нам несколько хороших минут и придал нам энергии.

Ему не обязательно спасать мир. Мы не ждем, что он придет и станет лучшим хоккеистом на льду или сделает что-то выдающееся. Нам просто нужна его энергия, конкурентоспособность и его игровое время», – сказал Спенсер Карбери.

Третий матч серии «Рейнджерс» — «Вашингтон» состоится 27 апреля в 2:00 по московскому времени. Сейчас счет в серии 2-0 в пользу команды из Нью-Йорка.

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1 комментарий
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Еще надо бы подсказать Миро, что на другой стороне будет Ремпе, у того тоже энергия бьет через край.
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