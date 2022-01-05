Ротенберг стал главным тренером СКА и дал историческую пресс-конференцию, Непряева выиграла «Тур Де Ски», Джоковичу дали отвод от вакцинации на Australian Open и другие новости

1. 🤯🤯🤯 Роман Ротенберг стал главным тренером СКА! Да, вы все правильно поняли. Все это сделано «в целях улучшения управления штабом и командой». Валерий Брагин назначен старшим тренером.

Ротенберг выиграл первый матч на новом посту – 5:1 у «Куньлуня» – и надел традиционный танковый шлем, так как его признали в команде MVP СКА в игре.

🔥 А затем Роман выдал огненный перформанс. Сказал, что «Жозе Моуринью был переводчиком у Алекса Фергюсона», после чего и добился успеха. И он не просто перепутал сэров – Жозе был переводчиком, а затем и ассистентом Бобби Робсона, а не Фергюсона, – но Ротенберг назвал португальца «Йозе Марино» и породил гору мемов. Кажется, в хоккей пришло веселье.

2. Непряева стала первой российской лыжницей, выигравшей «Тур Де Ски». Наталья финишировала 4-й в масс-старте в гору, ее итоговый отрыв – 46 секунд.

Спицов взял серебро в масс-старте в гору свободным стилем на «Тур де Ски», Клэбо – 5-й, Большунов – 7-й, победил Рете. Клэбо выиграл общий зачет «Тур де Ски», Большунов – 2-й, Спицов – 4-й, Якимушкин – 6-й, Червоткин – 13-й.

3. Холанд выберет новый клуб к 31 января – «Реал» и «Барса» ведут с ним переговоры. «Мадрид» считает, что сможет купить Эрлинга, в клубе думают, что это идеальный трансфер. Но есть версия, что норвежец перейдет в «Барселону», если клуб соберет нужную сумму – его агент Райола уже якобы дал слово президенту каталонцев Лапорте. Почему? Утверждают, что Холанд не хочет играть с Мбаппе в «Реале», так как желает быть лидером побеждающей команды.

4. НХЛ. «Тампа» разгромила «Коламбус» (7:2), Василевский одержал 18-ю победу в сезоне и лидирует в лиге среди вратарей. «Флорида» была сильнее «Калгари» (6:2), Бобровский отразил 47 бросков из 49 и стал третьей звездой. Все результаты дня – здесь.

5. Джокович получил отвод от вакцинации против ковида и вылетает на Australian Open. Россия победила Австралию на ATP Cup.

6. Трансферные новости. Переход Сергеева в «Зенит» – в завершающей стадии. Смолов и «Динамо» близки к договоренности, стороны согласовывают детали контракта. Федор отказался от МЛС, так как хочет играть за сборную России, он вернется к идее с США через год-полтора. «Краснодар» согласовал трансфер защитника сборной Парагвая Алонсо за 8 млн евро. Второй бомбардир «Нью-Йорк Сити» Медина пройдет медосмотр перед переходом в ЦСКА, основные детали сделки согласованы.

Написали, что «Реал» предложил 50 млн евро за Мбаппе, но клуб не думает о покупке Килиана зимой, и форвард хочет выиграть эту ЛЧ с «ПСЖ» и потом уйти бесплатно. «ПСЖ» жаждет подписать Дембеле из «Барсы». Умтити желает перейти в клуб из ЛЧ, «Барселона» теряет терпение, ведь летом игрок отклонил 5 предложений.

7. НБА. «Торонто» обыграл «Сан-Антонио», «Кливленд» уступил «Мемфису» и другие результаты.

8. Обладатель «Золотого мяча» Лионель Месси не попал в сборную 2021 года от L’Équipe, Левандовски, Бензема, Салах и Жоржиньо – в составе.

9. «Челси» утряс дело Лукаку. Клуб оштрафует Ромелу на сумму до 600 тысяч евро за резонансное интервью. Игрок заявил руководству лондонцев и тренеру Тухелю, что не хочет уходить и извинился: «Сделаю все, чтобы вернуть доверие фанатов «Челси» и доказать преданность клубу».

10. Россиянин Никита Мазепин – худший гонщик «Ф-1» 2021 года по версии RaceFans, Autosport и еще 3 изданий.

Цитаты дня:

«Когда черный вратарь ошибается, у него отнимают все заслуги, когда европеец – критики не так много». Голкипер «Линареса» о том, что африканцам тяжелее преуспеть в футболе

Александр Большунов: «Клэбо в такой форме, что ему можно перестать тренироваться, поехать сразу на Олимпиаду и там брать свое»

Дементьев о Ротенберге: «Лицо российского спорта. Чувак уверен, что он #########. Страну захватила опричнина»

Роман Ротенберг: «Я до 20 лет играл в профессиональный хоккей. Когда могу, каждый день выхожу на лед»

Ули Хенесс: «Отказ от вакцинации – это безрассудно, нужно систематически изолировать этих людей»

Роман Ротенберг: «Я выиграл два Кубка Гагарина как менеджер. СКА всегда стремится побеждать»

Хамзат Чимаев: «Если Всевышний захочет, не только UFC ломать будем, но и горы сломаем»

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