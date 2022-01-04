Роман Ротенберг: «Я до 20 лет играл в профессиональный хоккей. Когда могу, каждый день выхожу на лед»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг рассказал о своей любви к хоккею.

– Вы хорошо играете в хоккей. Мы видели вас в любительских матчах. Давно ли играли в последний раз? Убили ли в себе игрока?

– Я думаю, что ни один хоккеист, который играл, не должен в себе убивать игрока.

Я до 20 лет играл в профессиональный хоккей. Сложилась ситуация, что я не смог играть, когда учился.

Но меня жизнь затянула обратно в хоккей, и, в принципе, это была самая большая пауза – пару лет я не играл вообще. Потом жизнь меня вернула в хоккей. Когда могу, каждый день выхожу на лед.

Это дает возможность что-то улучшать, отрабатывать. Мы любим хоккей, мы играем в хоккей, живем хоккеем, – сказал Ротенберг.

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