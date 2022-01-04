«Реал» предложил 50 млн евро за Мбаппе на днях». Агент Бранкини о форварде «ПСЖ»

Итальянский агент Джованни Бранкини сообщил, что «Реал» сделал новое предложение о трансфере форварда .

«Сейчас все зависит от «ПСЖ», так как вернулся за Мбаппе, предложив 50 миллионов евро несколько дней назад. Не знаю, чем все закончится. Мне кажется, что за этим ходом Переса стоит внимательно следить.

Было бы позором для такого игрока, как Мбаппе, бесплатно уходить летом. Я не знаю, что они думают об этом в Париже», – сказал Бранкини La Gazzetta dello Sport.

Напомним, летом «Реал» предлагал «ПСЖ» 180 миллионов евро за Мбаппе.