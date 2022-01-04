Роман Ротенберг: «Я выиграл два Кубка Гагарина как менеджер. СКА всегда стремится побеждать»

Роман Ротенберг высказался касательно назначения на пост главного тренера СКА.

– Вы назначены на важную должность. Не считаете ли вы, что если не будет Кубка Гагарина или финала, то вас сделают крайним? Сейчас вы взяли на себя всю ответственность.

– Здесь надо идти шаг за шагом. У СКА всегда задача – побеждать. Я в качестве менеджера выиграл два Кубка. И финалов конференций [у нас] шесть подряд.

Мы всегда стремимся побеждать в каждом матче. Поработаем по факту, по ситуации, – сказал Ротенберг.

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