Билялетдинов о 16-летнем Овечкине в основе «Динамо»: «Талант у него я видел уже тогда. Боялся, чтобы он не получил травму. А так было видно, что парень пойдет далеко»

Зинэтула Билялетдинов: боялся, чтобы Овечкин не получил травму в 16 лет.

Зинэтула Билялетдинов сказал, что видел талант у Александра Овечкина уже в 16 лет.

– Ваш ученик Александр Овечкин и в 40 лет разрывает НХЛ. Вот недавно сделал хет-трик! В чем его секрет?

– Во-первых, очень приятно, что вы называете Овечкина моим учеником. Я сам так не могу говорить…

– Александр сказал однажды мне в интервью: «Билялетдинов взял меня в 16 лет как щенка и научил всему в хоккее».

– Секрет в том, что Саша любит хоккей. Он живет хоккеем. Даже в том возрасте, когда он только начал играть в НХЛ, он отличался очень большой энергией. На этих эмоциях можно свернуть горы! Я даже помню, когда он в первом же сезоне забил гол, когда летел по площадке к борту, но умудрился так вывернуть клюшку, что отправил шайбу в ворота «Финикса», который тогда тренировал Уэйн Гретцки.

Это говорит о том, что человек выкладывается на льду по полной программе. Он выжимает из себя все для того, чтобы забить гол. Трудолюбие, страсть в работе – и конечно, талант. Я его видел у Овечкина уже в 16 лет.

– И не побоялись его в таком возрасте поставить в основной состав московского «Динамо».

– Как же? Я боялся, чтобы он не получил травму. А так было видно, что парень пойдет далеко и будет играть хорошо, – сказал бывший тренер «Динамо », «Ак Барса» и сборной России.