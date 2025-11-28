  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Билялетдинов о 16-летнем Овечкине в основе «Динамо»: «Талант у него я видел уже тогда. Боялся, чтобы он не получил травму. А так было видно, что парень пойдет далеко»
10

Билялетдинов о 16-летнем Овечкине в основе «Динамо»: «Талант у него я видел уже тогда. Боялся, чтобы он не получил травму. А так было видно, что парень пойдет далеко»

Зинэтула Билялетдинов: боялся, чтобы Овечкин не получил травму в 16 лет.

Зинэтула Билялетдинов сказал, что видел талант у Александра Овечкина уже в 16 лет. 

– Ваш ученик Александр Овечкин и в 40 лет разрывает НХЛ. Вот недавно сделал хет-трик! В чем его секрет?

– Во-первых, очень приятно, что вы называете Овечкина моим учеником. Я сам так не могу говорить…

– Александр сказал однажды мне в интервью: «Билялетдинов взял меня в 16 лет как щенка и научил всему в хоккее».

– Секрет в том, что Саша любит хоккей. Он живет хоккеем. Даже в том возрасте, когда он только начал играть в НХЛ, он отличался очень большой энергией. На этих эмоциях можно свернуть горы! Я даже помню, когда он в первом же сезоне забил гол, когда летел по площадке к борту, но умудрился так вывернуть клюшку, что отправил шайбу в ворота «Финикса», который тогда тренировал Уэйн Гретцки.

Это говорит о том, что человек выкладывается на льду по полной программе. Он выжимает из себя все для того, чтобы забить гол. Трудолюбие, страсть в работе – и конечно, талант. Я его видел у Овечкина уже в 16 лет.

– И не побоялись его в таком возрасте поставить в основной состав московского «Динамо».

– Как же? Я боялся, чтобы он не получил травму. А так было видно, что парень пойдет далеко и будет играть хорошо, – сказал бывший тренер «Динамо», «Ак Барса» и сборной России. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Матч ТВ»
logoДинамо Москва
logoВашингтон
суперлига России
logoМатч ТВ
logoНХЛ
logoЗинэтула Билялетдинов
logoАлександр Овечкин
logoКХЛ
logoУэйн Гретцки
logoАризона
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Главные новости
Каменский о матчах России с Беларусью: «ФХР и КХЛ делают все, чтобы искать новых соперников, но ситуация остается прежней. Сейчас у нас просто нет других возможностей»
7 минут назад
ФХР поздравила с Днем матери: «Мама жизнь подарила. Мир подарила мне и тебе ❤️»
22 минуты назадФото
Лутфуллин о штабе СКА: «За ошибки не ругают. Скорее, объясняют и поправляют. Нет такого, чтобы сразу в запас посадили, с игры сняли или обругали, все в комфортном режиме»
47 минут назад
Квартальнов о травме Шипачева: «Он уехал в госпиталь на обследование. Пока нет никакой информации»
сегодня, 10:18
«Динамо» подписало пробный контракт с Галимовым
сегодня, 09:59
НХЛ. «Вашингтон» в гостях у «Айлендерс», «Чикаго» сыграет с «Анахаймом», «Каролина» примет «Калгари», «Даллас» против «Оттавы»
сегодня, 09:58
«Динамо» Минск выиграло 7 из 8 последних матчей – сегодня 4:1 с «Адмиралом». Команда Квартальнова идет 1-й на Западе
сегодня, 09:50
КХЛ. «Адмирал» уступил «Динамо» Минск, «Амур» проиграл «Сочи», «Ак Барс» против «Шанхая»
сегодня, 09:39
Торопченко был удален до конца матча с «Ютой» после столкновения коленом в колено с Кули
сегодня, 09:38Видео
Кирилл Сафронов: «Когда Ротенберг работал в СКА, за клубом было интересно наблюдать. Если он почувствует в себе силы возглавить «Динамо», это будет отличным вариантом»
сегодня, 08:46
Ко всем новостям
Последние новости
Тренер «Сочи» Михайлов об 1:0 с «Амуром»: «Хорошая игра всей команды и нашего вратаря. Мы внесли коррективы по сравнению с прошлыми матчами, это дало результат»
36 минут назад
Тамбиев об 1:4 от «Динамо» Минск: «Игра спецбригад, мелочи и нюансы – тут соперник выглядел получше. У меня к ребятам нет претензий. Они что могли, то исполнили»
сегодня, 10:31
Андриевский о 0:1 от «Сочи»: «Весь 1-й период плохо играли, здесь все и кроется. Наверное, мы не достучались до ребят, что-то неправильно объяснили. Будем думать, что делать дальше»
сегодня, 10:13
«Сочи» прервал серию из 3 поражений, обыграв «Амур» (1:0). Самсонов сделал шатаут, отразив 39 бросков, Кагарлицкий забил гол
сегодня, 09:20
Гендиректор «Шанхая» о недопуске фанатов в джерси «Дрэгонс» в Ледовый: «Какая-то странная ошибка и непонимание регламента. Позиция КХЛ была удивительна»
сегодня, 08:59
Шипачев получил травму в матче с «Адмиралом» после силового приема Шэна у борта
сегодня, 08:35Видео
«Трактор» подписал пробный контракт с Лозебниковым
сегодня, 08:16
Нелсон с 2+2 и 600-м очком в НХЛ, Гики и Хэйгл с дублями – звезды дня в лиге
сегодня, 07:45
19-летний Селебрини набрал 100 очков в НХЛ – за 96 матчей. Только 7 игроков во главе с Кросби были моложе на момент достижения этой отметки
сегодня, 07:30
Кузьменко без очков в 9 матчах подряд – 11 бросков и «минус 5» на отрезке. У форварда «Лос-Анджелеса» 3+4 в 22 играх в сезоне
сегодня, 06:58