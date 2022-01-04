«Тур де Ски». Клэбо, Большунов, Нисканен, Валнес, Якимушкин, Спицов и Червоткин пробегут масс-старт в гору свободным стилем

4 января на лыжной многодневке «Тур де Ски» пройдет мужской 10-километровый масс-старт в гору свободным стилем.
Лыжные гонки
«Тур де Ски»
Валь-ди-Фьемме, Италия
Мужчины
Масс-старт в гору
10 км, свободный стиль
Начало – 17.25 по московскому времени, прямая трансляция – Матч ТВ, Eurosport
Старт-лист
1. Йоханнес Клэбо (Норвегия)
2. Александр Большунов (Россия)
3. Эрик Валнес (Норвегия)
4. Ииво Нисканен (Финляндия)
5. Пол Гульберг (Норвегия)
6. Калле Халварссон (Швеция)
7. Иван Якимушкин (Россия)
8. Эвен Нортуг (Норвегия)
9. Денис Спицов (Россия)
10. Мартин Левстрем Ниенге (Норвегия)
11. Дидрик Тонсет (Норвегия)
12. Федерико Пеллегрино (Италия)
13. Алексей Червоткин (Россия)
14. Франческо де Фабиани (Италия)
15. Харальд Амундсен (Норвегия)
16. Илья Семиков (Россия)...
19. Артем Мальцев (Россия)...
23. Андрей Мельниченко (Россия)...
54. Глеб Ретивых (Россия)
Расписание трансляций «Тур де Ски»
«Тур де Ски». Клэбо лидирует в общем зачете, Большунов идет на 2-м месте с отставанием в две минуты, Якимушкин – 6-й