Ротенберг возглавил СКА «в целях улучшения управления штабом и командой». Брагин будет старшим тренером

СКА официально объявил о назначении главы штаба и вице-президента клуба новым главным тренером команды.

«В соответствии с решением совета директоров клуба в целях улучшения управления штабом и командой Роман Ротенберг назначен на должность главного тренера.

займет позицию старшего тренера. Александр Титов станет ассистентом главного тренера команды «СКА-1946».

Клуб благодарит Валерия Брагина за труд на должности главного тренера и за то, что Валерий Николаевич с его большим опытом продолжит помогать штабу и команде», – говорится в сообщении СКА.

В 2019 году Ротенберг окончил Высшую школу тренеров Сибирского государственного университета физической культуры и спорта (СибГУФК) в Омске.

С сентября 2020 года он стал появляться на скамейке СКА в качестве тренера. Брагин возглавлял команду с июня 2020 года.

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