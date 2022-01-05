НБА. «Кливленд» сыграет с «Мемфисом», «Лейкерс» примут «Сакраменто» и другие матчи

Во вторник, 4 января, в рамках регулярного чемпионата юбилейного 75-го сезона НБА пройдут 5 матчей.

«Кливленд» на своей площадке сыграет с идущим на серии из пяти побед подряд Джа Морэнта.

Леброна Джеймса примут .

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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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