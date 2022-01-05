НБА. «Кливленд» сыграет с «Мемфисом», «Лейкерс» примут «Сакраменто» и другие матчи

Во вторник, 4 января, в рамках регулярного чемпионата юбилейного 75-го сезона НБА пройдут 5 матчей.
«Кливленд» на своей площадке сыграет с идущим на серии из пяти побед подряд «Мемфисом» Джа Морэнта.
«Лейкерс» Леброна Джеймса примут «Сакраменто».
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 5 января, 03.00, «Scotiabank Arena»
- Дата проведения
- 5 января, 03.00, «Rocket Mortgage FieldHouse»
- Дата проведения
- 5 января, 03.30, «Madison Square Garden»
- Дата проведения
- 5 января, 04.00, «Smoothie King Center»
- Дата проведения
- 5 января, 06.30, «Staples Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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