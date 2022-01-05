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    НБА. «Кливленд» сыграет с «Мемфисом», «Лейкерс» примут «Сакраменто» и другие матчи

    Теги результаты Кливленд Индиана Лейкерс Мемфис Нью-Йорк Новый Орлеан Финикс Сакраменто Сан-Антонио Торонто НБА Баскетбол

    Во вторник, 4 января, в рамках регулярного чемпионата юбилейного 75-го сезона НБА пройдут 5 матчей.

    «Кливленд» на своей площадке сыграет с идущим на серии из пяти побед подряд «Мемфисом» Джа Морэнта. 

    «Лейкерс» Леброна Джеймса примут «Сакраменто».

    НБА

    Регулярный чемпионат    

    Торонто – Сан-Антонио
    Дата проведения
    5 января, 03.00, «Scotiabank Arena»
    Онлайн матча

    Кливленд – Мемфис
    Дата проведения
    5 января, 03.00, «Rocket Mortgage FieldHouse»
    Онлайн матча

    Нью-Йорк – Индиана
    Дата проведения
    5 января, 03.30, «Madison Square Garden»
    Онлайн матча

    Новый Орлеан – Финикс
    Дата проведения
    5 января, 04.00, «Smoothie King Center»
    Онлайн матча

    Лейкерс – Сакраменто
    Дата проведения
    5 января, 06.30, «Staples Center»
    Онлайн матча

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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