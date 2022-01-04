Второй бомбардир «Нью-Йорк Сити» Медина пройдет медосмотр перед переходом с ЦСКА. Основные детали сделки согласованы

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Атакующий полузащитник «Нью-Йорк Сити» Хесус Медина близок к переходу в ЦСКА.

24-летний парагваец в ближайшие дни пройдет медосмотр перед переходом в армейский клуб, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Стороны согласовали основные детали сделки. Медина перейдет на правах свободного агента.

В сезоне-2021 хавбек провел 36 матчей за «Нью-Йорк Сити» в МЛС, забив 9 голов и отдав 2 ассиста. Его статистика – здесь.

Правый вингер стал вторым бомбардиром нью-йоркского клуба, уступив только полузащитнику Валентину Кастельяносу, на счету которого 22 мяча.

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