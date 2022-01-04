Месси не попал в сборную от L’Équipe по итогам 2021-го. Левандовски, Бензема, Салах и Жоржиньо – в составе

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Журнал L’Équipe составил символическую сборную по итогам 2021 года.

В нее не вошел обладатель «Золотого мяча» Лионель Месси, ныне выступающий за «ПСЖ». В списке также нет форварда «МЮ» Криштиану Роналду.

Вратарь: Эдуар Менди («Челси»).

Защитники: Трент Александер-Арнолд («Ливерпуль»), Рубен Диаш («Манчестер Сити»), Маркиньос («ПСЖ») и Тео Эрнандес («Милан»).

Опорные полузащитники: Нголо Канте и Жоржиньо (оба – «Челси»).

Вингеры: Мохамед Салах («Ливерпуль») и Кевин де Брюйне («Манчестер Сити»).

Нападающие: Роберт Левандовски («Бавария») и Карим Бензема («Реал»).

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