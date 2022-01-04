Месси не попал в сборную от L’Équipe по итогам 2021-го. Левандовски, Бензема, Салах и Жоржиньо – в составе

Журнал L’Équipe составил символическую сборную по итогам 2021 года.

В нее не вошел обладатель «Золотого мяча» , ныне выступающий за . В списке также нет форварда «МЮ» Криштиану Роналду.

Вратарь: Эдуар Менди («Челси»).

Защитники: Трент Александер-Арнолд ( ), Рубен Диаш («Манчестер Сити»), Маркиньос («ПСЖ») и Тео Эрнандес ( ).

Опорные полузащитники: Нголо Канте и Жоржиньо (оба – ).

Вингеры: («Ливерпуль») и Кевин де Брюйне ( ).

Нападающие: ( ) и Карим Бензема ( ).