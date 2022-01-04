Месси не попал в сборную от L’Équipe по итогам 2021-го. Левандовски, Бензема, Салах и Жоржиньо – в составе

Журнал L’Équipe составил символическую сборную по итогам 2021 года.
В нее не вошел обладатель «Золотого мяча» Лионель Месси, ныне выступающий за «ПСЖ». В списке также нет форварда «МЮ» Криштиану Роналду.
Вратарь: Эдуар Менди («Челси»).
Защитники: Трент Александер-Арнолд («Ливерпуль»), Рубен Диаш («Манчестер Сити»), Маркиньос («ПСЖ») и Тео Эрнандес («Милан»).
Опорные полузащитники: Нголо Канте и Жоржиньо (оба – «Челси»).
Вингеры: Мохамед Салах («Ливерпуль») и Кевин де Брюйне («Манчестер Сити»).
Нападающие: Роберт Левандовски («Бавария») и Карим Бензема («Реал»).