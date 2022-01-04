Умтити хочет перейти в клуб из ЛЧ. «Барса» теряет терпение, ведь летом игрок отклонил 5 предложений

«Барселоне» пока не удается найти новую команду для центрального защитника , на которого в клубе не рассчитывают.

В вопросе об уходе француза каталонский клуб уже теряет терпение, так как футболист, судя по всему, не собирается покидать «Барселону». Это серьезная проблема для сине-гранатовых, ведь у Умтити одна из самых высоких зарплат в «Барсе».

Летом Самюэль отклонил пять предложений от разных клубов и запросил встречу с президентом «Барсы» , чтобы попросить о последнем шансе в Каталонии. Клуб пошел игроку навстречу и дал ему возможность проявить себя при условии, что Умтити уйдет, если не выиграет конкуренцию к январю.

Сейчас «Барса» осознает, что Умтити просто ждет предложение от команды, выступающей в . Каталонский клуб понимает, что такого предложения французу не поступит. Его контракт с сине-гранатовыми рассчитан до лета 2023 года.

В этом сезоне 28-летний футболист провел один матч за «Барсу» во всех турнирах. Его показатели можно изучить здесь.