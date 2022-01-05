«Краснодар» уволил Гончаренко

«Краснодар» объявил о решении отправить в отставку главного тренера Виктора Гончаренко и двух его помощников – Василия Березуцкого и Александра Ермаковича.
Контракт Гончаренко с «быками» был рассчитан до 31 декабря 2023 года.
После 18 туров «Краснодар» занимает в таблице РПЛ 5-е место.
Гончаренко работал с южанами с 6 апреля 2021 года. Под его руководством клуб занял в прошлом чемпионате РПЛ 10-е место.
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